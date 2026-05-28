Los buques de la flota fantasma vinculada a Venezuela que quedaron excluidos de las sanciones adoptadas por EEUU

Al menos dos buques de la flota fantasma vinculada a Venezuela quedaron excluidos de las sanciones adoptadas por Estados Unidos, de acuerdo con lo informado este jueves, 28 de mayo, por el Departamento del Tesoro.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en el inglés), del Tesoro. En concreto, retiró de su lista de sanciones a embarcaciones como el Despina Andrianna y el Mia —también identificado como Freedom y Magus—, ambos previamente sancionados bajo la orden ejecutiva EO13850 relacionada con operaciones petroleras venezolanas.

Las embarcaciones fueron asociadas a esquemas opacos de transporte de crudo. Para lograr operar, se desactivaban los sistemas de rastreo, realizaban cambios de bandera y recurrían a compañías intermediarias para ocultar el origen y el destino de los cargamentos.

El buque tanquero Despina Andrianna, de bandera liberiana e identificación IMO 9182667, estaba vinculado a la empresa Ballito Bay Shipping Incorporated.

Por su parte, el buque Mia, registrado bajo bandera de Guyana e identificación IMO 9018464, se encontraba asociado a las compañías Fides Ship Management LLC y Veline Shiptrade Incorporated.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

¿QUÉ ES LA FLOTA FANTASMA?

La denominada «flota fantasma» es utilizada por países sancionados como Venezuela, Irán y Rusia. Naciones que buscan mantener sus exportaciones de petróleo fuera de los canales tradicionales del comercio internacional.

Estas redes operan —según Estados Unidos y como se señaló anteriormente— mediante transferencias de crudo en altamar, cambios frecuentes de nombre y bandera de los buques. Así como maniobras destinadas a dificultar su rastreo y supervisión marítima.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las recientes eliminaciones de buques de los registros de sanciones forman parte de un proceso de depuración. Igualmente, de actualización administrativa.

El objetivo, de acuerdo con el organismo, es concentrar los esfuerzos en objetivos de mayor riesgo. También reducir cargas burocráticas vinculadas a embarcaciones o entidades inactivas dentro del sistema de sanciones.