EEUU

Vance y Rubio se pronunciaron tras el ataque a una lancha con matrícula de Florida en Cuba que dejó cuatro muertos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance. / Archivo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles, 25 de febrero, que la Casa Blanca sigue de cerca el ataque perpetrado por la Guardia Fronteriza de Cuba contra una lancha con matrícula de Florida, un incidente que dejó cuatro muertos y al menos seis heridos.  

Contents

Aunque reconoció que aún no se conocen todos los detalles, Vance expresó su esperanza de que la situación “no sea tan grave como tememos”, subrayando que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca claridad antes de emitir conclusiones. 

Leer Más

Esta es la ciudad de EEUU en la que puedes vivir bien sin arruinarte y cumplir el «sueño americano»
Tragedia de EEUU: Al menos 13 muertos por desbordamiento de ríos, 20 niñas están desaparecidas
Catalogan de «problema urgente» desaparición de miles de migrantes menores no acompañados en EEUU

LEA TAMBIÉN: POLICÍAS CUBANOS MATAN A CUATRO TRIPULANTES DE UNA «LANCHA INFRACTORA« CON MATRÍCULA DE FLORIDA, HAY SEIS HERIDOS

En paralelo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó que Washington investiga los disparos realizados contra la embarcación estadounidense.  

“A medida que reunamos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, aseguró Rubio.  

Consultado sobre la posibilidad de que el incidente involucrara personal del gobierno estadounidense o se tratara de una operación oficial, respondió: “No”. 

Sin embargo, señaló que por ahora la información disponible proviene únicamente del gobierno cubano, lo que limita la capacidad de Estados Unidos para establecer una versión definitiva de los hechos.  

Dijo que Estados Unidos investigará lo ocurrido y responderá “de acuerdo con los hechos”, sin basarse únicamente en lo que reporten las autoridades cubanas.

¿QUÉ SE SABE DEL INCIDENTE CON CUBA?  

Lo que se señaló, es que el ataque ocurrió en la mañana de este miércoles dentro de aguas territoriales cubanas, cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones.  

Según el Ministerio del Interior de Cuba, una unidad de Tropas Guardafronteras detectó la lancha estadounidense durante un procedimiento de identificación.  

El régimen de la isla sostiene que los tripulantes estadounidenses abrieron fuego primero, lo que habría provocado la respuesta armada de los efectivos cubanos. 

El intercambio dejó cuatro fallecidos y seis heridos en la embarcación, además de un comandante cubano lesionado. 

REACCIÓN JUDICIAL EN ESTADOS UNIDOS  

En Estados Unidos, la reacción también llegó desde Florida. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación propia en coordinación con agencias federales y cuerpos de seguridad. 

A través de sus redes sociales, afirmó que no se puede confiar en la versión del gobierno cubano y prometió que hará “todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El “caballo de batalla” del Comando Sur: un avión táctico que habría sido clave en la captura de Maduro
EEUU
Cabello habla de la renuncia de Tarek William Saab: «Fue un extraordinario fiscal»
Venezuela
Spotify lanza polémica ‘urna musical’: «Tu banda sonora para siempre»
Tendencias