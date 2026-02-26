Vance y Rubio se pronunciaron tras el ataque a una lancha con matrícula de Florida en Cuba que dejó cuatro muertos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este miércoles, 25 de febrero, que la Casa Blanca sigue de cerca el ataque perpetrado por la Guardia Fronteriza de Cuba contra una lancha con matrícula de Florida, un incidente que dejó cuatro muertos y al menos seis heridos.

Aunque reconoció que aún no se conocen todos los detalles, Vance expresó su esperanza de que la situación “no sea tan grave como tememos”, subrayando que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca claridad antes de emitir conclusiones.

En paralelo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó que Washington investiga los disparos realizados contra la embarcación estadounidense.

“A medida que reunamos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, aseguró Rubio.

Consultado sobre la posibilidad de que el incidente involucrara personal del gobierno estadounidense o se tratara de una operación oficial, respondió: “No”.

Sin embargo, señaló que por ahora la información disponible proviene únicamente del gobierno cubano, lo que limita la capacidad de Estados Unidos para establecer una versión definitiva de los hechos.

Dijo que Estados Unidos investigará lo ocurrido y responderá “de acuerdo con los hechos”, sin basarse únicamente en lo que reporten las autoridades cubanas.

Note from the Ministry of the Interior: On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026

¿QUÉ SE SABE DEL INCIDENTE CON CUBA?

Lo que se señaló, es que el ataque ocurrió en la mañana de este miércoles dentro de aguas territoriales cubanas, cerca del canalizo El Pino, en cayo Falcones.

Según el Ministerio del Interior de Cuba, una unidad de Tropas Guardafronteras detectó la lancha estadounidense durante un procedimiento de identificación.

El régimen de la isla sostiene que los tripulantes estadounidenses abrieron fuego primero, lo que habría provocado la respuesta armada de los efectivos cubanos.

El intercambio dejó cuatro fallecidos y seis heridos en la embarcación, además de un comandante cubano lesionado.

REACCIÓN JUDICIAL EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, la reacción también llegó desde Florida. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación propia en coordinación con agencias federales y cuerpos de seguridad.

A través de sus redes sociales, afirmó que no se puede confiar en la versión del gobierno cubano y prometió que hará “todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”.