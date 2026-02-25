EEUU

Policías cubanos matan a cuatro tripulantes de una “lancha infractora” con matrícula de Florida, hay seis heridos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
La tensión en aguas del Caribe volvió a escalar este miércoles, 25 de febrero, tras la muerte de cuatro tripulantes de una lancha rápida con matrícula de Florida, Estados Unidos, abatidos por efectivos de las Tropas Guardafronteras de Cuba.  
La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida que no obedeció cuando se le dio el alto / Archivo

La tensión en aguas del Caribe volvió a escalar este miércoles, 25 de febrero, tras la muerte de cuatro tripulantes de una lancha rápida con matrícula de Florida, Estados Unidos, abatidos por efectivos de las Tropas Guardafronteras de Cuba.  

Contents

Según informó el Ministerio del Interior (Minint), la embarcación civil no habría acatado la orden de detención dentro de aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra la unidad policial que intentaba identificarla.  

Leer Más

ICE
EN VIDEO: Adolescente venezolano se entregó al ICE para que lo deportaran junto a su madre
El comentario de Madonna que no le gustará a Donald Trump y está dando de que hablar
Estados Unidos eliminó la reunificación familiar para migrantes de siete países, alegaron “abusos”

LEA TAMBIÉN: VIRAL: EL FINAL INESPERADO DE UN HOMBRE QUE SE ESCONDIÓ EN UN CONTENDEDOR DE BASURA EN EEUU PARA ESCAPAR DE LA POLICÍA

La respuesta armada de los agentes derivó en un intercambio de disparos. El mismo dejó, además seis heridos entre los ocupantes de la lancha, un oficial cubano lesionado. 

El comunicado oficial, replicado por medios estatales, detalló que el incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando los radares detectaron la presencia de una lancha infractora con folio FL7726SH navegando cerca del canalizo El Pino, provincia de Villa Clara.  

Una patrullera con cinco integrantes se aproximó para realizar el procedimiento de identificación, momento en el que —según la versión del Minint— los tripulantes estadounidenses abrieron fuego primero. 

Tras el enfrentamiento, las autoridades cubanas aseguraron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica inmediata.  

Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre las identidades de los fallecidos. Tampoco sobre las posibles motivaciones de la embarcación.

La Presidencia de Cuba reaccionó rápidamente en redes sociales. Se afirmó que el país “ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales”, para defender la seguridad nacional, que es «un pilar esencial para la estabilidad regional».  

«Las investigaciones de las autoridades competentes continúan para esclarecer plenamente los hechos», se agrega en el comunicado.

TENSIÓN CUBA – ESTADOS UNIDOS  

El suceso ocurre en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Washington y La Habana. Las mismas están marcadas por nuevas tensiones tras el asedio petrolero impuesto por Estados Unidos. 

Además, no es un hecho aislado. En 2022 se registraron dos episodios similares. Uno en Villa Clara, donde una lancha procedente de EEUU disparó contra fuerzas cubanas. 

El otro incidente se registró en Bahía Honda, donde una colisión entre una lancha rápida y una patrullera del Minint terminó con el hundimiento de la embarcación civil y la muerte de varios tripulantes.  

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Metro
Estas son las tres estaciones del Metro de Caracas que ahora tienen WiFi
Venezuela
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otros 10 militares que participaron en la operación del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro en Caracas serán condecorados en una ceremonia privada en la Casa Blanca.  
10 militares que participaron en captura de Maduro recibirán medallas en la Casa Blanca
EEUU
AN designó a Larry Devoe como fiscal general (E) tras renuncia de Tarek W. Saab
Venezuela