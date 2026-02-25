Policías cubanos matan a cuatro tripulantes de una “lancha infractora” con matrícula de Florida, hay seis heridos

La tensión en aguas del Caribe volvió a escalar este miércoles, 25 de febrero, tras la muerte de cuatro tripulantes de una lancha rápida con matrícula de Florida, Estados Unidos, abatidos por efectivos de las Tropas Guardafronteras de Cuba.

Según informó el Ministerio del Interior (Minint), la embarcación civil no habría acatado la orden de detención dentro de aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra la unidad policial que intentaba identificarla.

La respuesta armada de los agentes derivó en un intercambio de disparos. El mismo dejó, además seis heridos entre los ocupantes de la lancha, un oficial cubano lesionado.

El comunicado oficial, replicado por medios estatales, detalló que el incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando los radares detectaron la presencia de una lancha infractora con folio FL7726SH navegando cerca del canalizo El Pino, provincia de Villa Clara.

Una patrullera con cinco integrantes se aproximó para realizar el procedimiento de identificación, momento en el que —según la versión del Minint— los tripulantes estadounidenses abrieron fuego primero.

Note from the Ministry of the Interior: On the morning of February 25, 2026, a violating speedboat was detected within Cuban territorial waters. The vessel, registered in Florida, United States, with registration number FL7726SH, approached up to 1 nautical mile northeast of the… pic.twitter.com/AEmwtAZ4lO — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) February 25, 2026

Tras el enfrentamiento, las autoridades cubanas aseguraron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica inmediata.

Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre las identidades de los fallecidos. Tampoco sobre las posibles motivaciones de la embarcación.

La Presidencia de Cuba reaccionó rápidamente en redes sociales. Se afirmó que el país “ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales”, para defender la seguridad nacional, que es «un pilar esencial para la estabilidad regional».

«Las investigaciones de las autoridades competentes continúan para esclarecer plenamente los hechos», se agrega en el comunicado.

TENSIÓN CUBA – ESTADOS UNIDOS

El suceso ocurre en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Washington y La Habana. Las mismas están marcadas por nuevas tensiones tras el asedio petrolero impuesto por Estados Unidos.

Además, no es un hecho aislado. En 2022 se registraron dos episodios similares. Uno en Villa Clara, donde una lancha procedente de EEUU disparó contra fuerzas cubanas.

El otro incidente se registró en Bahía Honda, donde una colisión entre una lancha rápida y una patrullera del Minint terminó con el hundimiento de la embarcación civil y la muerte de varios tripulantes.