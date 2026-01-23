Trump volvió a hablar con María Corina Machado, y dice que Delcy Rodríguez muestra un «fuerte liderazgo»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves, 22 de enero, nuevas declaraciones sobre la situación política y energética de Venezuela, destacando que conversó nuevamente con la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como el rol que actualmente desempeña Delcy Rodríguez en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One, Trump evitó pronunciarse sobre la permanencia futura de Delcy Rodríguez en la jefatura del Estado venezolano.

Sin embargo, sí subrayó su desempeño reciente, afirmando que «Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora».

Trump aseguró, que la relación operativa con Caracas ha permitido movilizar volúmenes de crudo, que no se veían desde hace años.

Según sus palabras, más de 50 millones de barriles de petróleo han sido trasladados hacia Estados Unidos bajo los acuerdos vigentes.

El mandatario añadió que los ingresos derivados de estas operaciones se están dividiendo entre ambos países, lo que —según afirmó— contribuiría a fortalecer la economía estadounidense y reducir la carga fiscal interna.

Trump sostuvo que este esquema de cooperación energética, al que calificó como una «toma justa», podría impulsar una recuperación económica acelerada en Venezuela.

A su juicio, si se mantiene el flujo de recursos y la estabilidad operativa, Venezuela tendría la posibilidad de convertirse en una nación «muy rica» en un plazo relativamente corto, gracias al aprovechamiento conjunto de sus activos petroleros.

Trump al ser preguntado sobre María Corina Machado: «Hablamos hoy. Tenemos una muy buena relación. Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho… También hablé con el otro lado, me llevo bien con los dos bandos, menos con los medios”. pic.twitter.com/4wGx9CNB4V — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 22, 2026

HABLÓ CON MARÍA CORINA MACHADO

El presidente también hizo referencia a su comunicación reciente con María Corina Machado, aunque sin ofrecer detalles adicionales sobre el contenido de la conversación.

«Hablamos. Tenemos una muy buena relación. Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho”, dijo el republicano. «También hablé con el otro lado, me llevo bien con los dos bandos, menos con los medios», agregó.

El presidente, volvió a centrar su mensaje en la capacidad de gestión que, según él, ha mostrado Delcy Rodríguez en esta etapa.

Trump remató sus declaraciones con una crítica a los medios de comunicación, señalando que prefiere mantener buenas relaciones “con todos menos con las noticias falsas”, en alusión a la cobertura que recibe su política exterior.

«Es interesante llevarse bien con ambos lados, llevarse bien con todos menos con los medios, ya sabe, las noticias falsas, y no recibo muchas», puntualizó.