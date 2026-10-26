Usurpadores en Doral: Venezolanos suplantaban identidades para sistema de fraude, así operaban

Las autoridades estadounidenses desarticularon a una banda criminal, formada por cuatro venezolanos y un cubano, que se dedicaba a la suplantación de identidades y al fraude sistemático en la localidad del Doral, estado Florida.

La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida se encargó de realizar los arrestos. Según medios estadounidenses, la banda operaba desde una oficina en Doral.

Las investigaciones determinaron que la banda facilitaba la aprobación de los exámenes para tener licencias de seguros. El modus operandi salió a la luz gracias a mensajes de WhatsApp, transacciones de Zelle y testimonios de un colaborador.

Un testigo relató que los solicitantes de la licencia permanecían visibles y con el supervisor en línea al realizar el examen vía remota. Sin embargo, integrantes de la banda manipulaban los controles para seleccionar las respuestas.

MIEMBROS DE LA BANDA

Los investigadores determinaron que la banda incurrió en la emisión irregular de permisos profesionales para la certificación de agentes de seguros en Florida. Cinco personas fueron detenidas en un operativo el pasado miércoles.

Cuatro de los integrantes de la banda eran venezolanos, identificados como Ángel Contreras (44 años), Adriana Gil (44), Yohana Fernández (28) e Iyad Lamaa (41). El quinto es un ciudadano cubano, Alejandro Mollinedo.

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Este último sería el encargado de obtener las licencias y proporcionar los certificados a los solicitantes. «Contreras estableció la tarifa habitual de 30 dólares por solicitante, recibió los pagos a través de Zelle y pagó a Mollinedo», dijo un agente.

Los cinco sospechosos fueron detenidos. Ahora enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada, conspiración, fraude sistemático y el desempeño no autorizado de la profesión de agente de seguros.