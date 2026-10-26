Detuvieron a migrante venezolano en Texas mientras iba a su trabajo como mesero, todo quedó grabado

Organismos migratorios estadounidenses detuvieron a un venezolano indocumentado de 26 años de edad en Texas cuando se trasladaba hacia uno de sus trabajos.

El detenido tenía dos trabajos como mesero en restaurantes de la zona. Parte de los ingresos que percibía los usaba para ayudar a su familia en Venezuela. Al momento de la detención se dirigía a uno de sus empleos, según informó el medio Utahzolanos.

La hermana del venezolano, Lennys Guerra, declaró que él no tiene antecedentes penales y nunca había tenido ningún problema. El detenido vivía alquilado y dedicaba casi toda su vida a sus dos trabajos para sostenerse a él y a su familia.

Los familiares del migrante iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los honorarios de la representación legal que asumirá la defensa ante los tribunales de inmigración. El objetivo que tiene la familia ahora mismo es intentar solicitar la fianza de libertad condicional para que pueda estar libre mientras avanza el proceso de deportación.

«Mi hermano es un chico muy serio. Tenía dos trabajos como mesero con lo que ayudaba a nuestra familia en Venezuela y para poder vivir de manera decente en este país. Nunca ha tenido problemas con nadie. Sus amigos y compañeros de trabajo pueden dar fe de lo que digo», concluyó su hermana.