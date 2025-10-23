Usó ChatGPT para elegir números de popular lotería de Estados Unidos y se ganó $100.000

En una historia que mezcla suerte, tecnología y una pizca de intuición, Tammy Carvey, residente de Wyandotte, en Michigan (EEUU), se convirtió en la ganadora de un premio de $100.000 en el sorteo del Powerball del pasado 6 de septiembre.

De acuerdo con lo reseñado por Fox News y otros medios estadounidenses, lo sorprendente no fue solo el monto, sino el método: Carvey utilizó ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial, para generar la combinación de números que finalmente resultó ganadora.

La mujer explicó que solo juega Powerball cuando el premio mayor supera los mil millones de dólares. Al ver que el pozo había alcanzado esa cifra, decidió probar suerte y pidió a ChatGPT una serie de números.

Luego, compró su boleto en línea a través del sitio oficial MichiganLottery.com. Para aumentar sus posibilidades, activó la opción Power Play, lo que duplicó su premio original.

«¡Tammy Carvey convirtió la inteligencia artificial en una victoria real al ganar un premio de Powerball de $100,000 con un conjunto de números generados por ChatGPT!», publicó la Lotería de Michigan en una publicación de X el jueves.

La mujer, de 45 años, se mostró incrédula al enterarse de que había ganado.

«No podía creerlo. Revisé el boleto varias veces antes de aceptar que era cierto”, comentó en declaraciones recogidas por medios locales.

Posteriormente, la Lotería de Michigan confirmó la autenticidad del boleto y destacó el uso innovador de la inteligencia artificial como parte de la estrategia de juego.

¿EN QUÉ SE BASÓ SU ESTRATEGIA CON CHATGPT?

Lo primero a destacar, es que Carvey acertó cuatro bolas blancas y el Powerball: 11-23-44-61-62 PB: 17.

Aunque Carvey inicialmente pensó que había ganado $50.000, se sorprendió al descubrir que su opción Power Play había duplicado sus ganancias a $100.000.

«Cuando revisé los números ganadores, vi que acerté cuatro bolas blancas y el Powerball, y supe que debía haber ganado algo», dijo Carvey.

«Google me dijo que era un premio de $50.000, así que pensé que eso era lo que había ganado. No fue hasta que inicié sesión en mi cuenta de la Lotería de Michigan que me di cuenta de que había añadido el Power Play a mi boleto y ¡gané $100.000!», recordó.

Carvey vive en Wyandotte, una ciudad ubicada a aproximadamente 24 kilómetros de Detroit, y ha sido reconocida como la primera persona en Michigan en ganar un premio de lotería utilizando combinaciones numéricas sugeridas por ChatGPT. Dijo que planea usar las ganancias para pagar su casa y ahorrar el resto.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Carvey no es la primera ganadora de lotería que recurre a la inteligencia artificial en busca de un golpe de suerte. Carrie Edwards, una abuela de Virginia, utilizó ChatGPT para elegir sus números de Powerball en el sorteo de la Lotería de Virginia del 8 de septiembre.

Gracias a la opción Power Play, sus ganancias se triplicaron de 50.000 a 150.000 dólares, suma que donó íntegramente a organizaciones benéficas.