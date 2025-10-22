VIRAL: Descalzo y en plena inundación, así un repartidor completó su ruta para entregar un paquete

En medio de una poderosa tormenta que azotó Lindenhurst, en Long Island (Nueva York), un repartidor de Amazon protagonizó una escena que ha conmovido a muchos estadounidenses al completar su ruta pese a la fuerte inundación.

Como se constató por medio de un video difundido por ABC7, las calles estaban completamente inundadas, el viento azotaba con fuerza y la mayoría de los residentes se resguardaban en sus hogares.

Sin embargo, este trabajador de Amazon decidió continuar con su ruta de entregas, enfrentando las condiciones extremas, sin zapatos ni calcetines o medias, como se pudo ver en el video captado por la cámara de timbre de una residente llamada Rachel Bemaul.

De inmediato, la imagen del repartidor caminando descalzo por las aguas turbias para entregar un paquete se volvió viral en redes sociales.

Bemaul, sorprendida, relató que lo vio desde su sofá y no podía creer lo que estaba presenciando: “Estoy como, ‘no puede ser’, él no tenía zapatos, ni calcetines, y aun así entregó mi paquete”.

«Cualquier otra persona habría dicho: ‘Sabes que estamos inundados, vamos a retrasar el paquete’, y lo trajo», dijo la cliente todavía muy sorprendida.

El gesto fue interpretado por ella y muchos como una muestra de compromiso y ética laboral. De hecho, John Fucello, residente de Lindhurst, dijo que vio al conductor mientras se quitaba los zapatos.

«Sí, pensé que estaba loco», dijo Fucello. «¡Me parece genial!», manifestó también impresionado.

TRATARON DE SUSPENDER EL ENVÍO

Bemaul relató, al mencionado medio de comunicación, que vive a pocos metros del punto donde los canales de Lindenhurst desembocan en la Gran Bahía del Sur.

Confesó, que sabía, que la tormenta del noreste provocaría una fuerte inundación, por lo que incluso trató de advertir al conductor de Amazon que no se acercara.

«Literalmente dije: ‘no lo intentes'», afirmó. Ahora, la joven madre de dos hijos, quien presenció cómo el repartidor caminaba más de una cuadra y media entre aguas turbias para entregarle un paquete con 72 cápsulas de café, está decidida a encontrarlo.

«Entré en la aplicación de Amazon para ver si podía contactarlo de alguna manera y darle una propina. No encontré nada», dijo Bemaul.

Asimismo, señaló que solamente quiere decirle: «Buen trabajo».

¿QUÉ DICE AMAZON?

«Animamos a los clientes a que se pongan en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para compartir sus comentarios», reza parte de un comunicado emitido por Amazon.

«En cuanto a los sucesos del video, es importante destacar que la seguridad es siempre nuestra máxima prioridad y no se espera que los conductores completen una entrega si las condiciones no son seguras», agregó la corporación de comercio electrónico estadounidense.