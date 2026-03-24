Uruguayo que intentó eludir sanciones contra Maduro se declaró culpable en EEUU, este es su caso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes, 24 de marzo, que un ciudadano uruguayo, identificado como Irazmar Carbajal De Jesús, de 60 años, se declaró culpable de participar en un esquema destinado a eludir las sanciones impuestas por Washington contra Nicolás Maduro.

Según los fiscales, Carbajal aceptó mover casi 100.000 dólares desde la República Dominicana hacia una cuenta bancaria en Fort Lauderdale, en Florida, utilizando una empresa de servicios monetarios sin licencia para ocultar el origen de los fondos y así eludir las sanciones contra funcionarios de Venezuela.

Documentos judiciales detallan que Carbajal acordó transferir aproximadamente 99.500 dólares en efectivo entregados en Santo Domingo, con pleno conocimiento de que el dinero provenía de una persona sancionada por el gobierno estadounidense por su vinculación con Venezuela.

Para los investigadores, el acusado y su socio no solo facilitaron la operación, sino que también diseñaron mecanismos para disfrazar la procedencia del dinero y evitar alertas bancarias.

Como parte del esquema, Carbajal y su colaborador establecieron una comisión del 20 % por el servicio, que incluía la creación de facturas falsas y el uso de múltiples cuentas bancarias para fragmentar las transferencias.

Los fiscales señalaron que el uruguayo empleaba lenguaje codificado para referirse al dinero, describiéndolo como un «niño que necesita ir a la escuela», una práctica común en redes de lavado de activos para evitar incriminación directa.

CONDENA

De con el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado se declaró culpable del cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, un delito federal que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Su sentencia está programada para el 12 de junio, y será un juez del tribunal federal de distrito quien determine la condena final tras evaluar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales relevantes.