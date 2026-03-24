La solicitud de Chevron a Delcy Rodríguez sobre la Ley de Hidrocarburos para «fomentar la inversión»

La petrolera estadounidense Chevron volvió a presionar por una nueva reforma de la Ley de Hidrocarburos de Venezuela, al considerar que los cambios aprobados en enero siguen siendo insuficientes para atraer inversiones de gran escala.

Durante su intervención en la conferencia CERAWeek en Houston, el director ejecutivo Mike Wirth afirmó que, aunque la producción en el país ha mostrado avances, aún persisten obstáculos legales y fiscales que frenan la expansión del sector energético venezolano.

«Todavía hay cosas que deben suceder para fomentar la inversión a la escala que la gente desearía ver», dijo Wirth en sus declaraciones citadas por la agencia de noticias Reuters.

Wirth destacó que la industria petrolera venezolana atraviesa un renovado interés internacional tras la salida de Nicolás Maduro a comienzos de año y el llamado de Estados Unidos a movilizar miles de millones de dólares para reconstruir un sector deteriorado por décadas de estancamiento.

De hecho, funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, han viajado al país para impulsar estos esfuerzos y evaluar las condiciones para la inversión privada.

Sin embargo, el CEO de Chevron advirtió que la reforma aprobada por la Asamblea Nacional —que otorgó mayor autonomía a las empresas extranjeras para explotar y comercializar crudo venezolano, además de permitir subcontrataciones y regalías reducidas— sigue siendo demasiado amplia y carece de incentivos específicos.

Según Wirth, la ley mantiene «discrecionalidad, ambigüedad e incertidumbre» que deben corregirse para garantizar seguridad jurídica y atraer capital de largo plazo.

«En un extremo del espectro tenemos inversiones que parecen atractivas, en el otro extremo hay inversiones que probablemente no lo serían, por lo que existe discrecionalidad y cierta ambigüedad o incertidumbre en la ley que, en mi opinión, se podría reforzar», sostuvo Wirth.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS SENSIBLES?

Uno de los puntos más sensibles es el acceso al arbitraje internacional, una demanda reiterada por socios de empresas mixtas que buscan mecanismos confiables para resolver disputas contractuales.

Estos actores también presionan por un esquema fiscal más claro y competitivo, con regalías e impuestos diferenciados según el tipo de proyecto, especialmente para nuevas inversiones.

Aunque los legisladores prometieron un reglamento específico, su discusión ha sido postergada. Hasta ahora, la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha mostrado reacia a debatir otra reforma de la ley de hidrocarburos, la columna vertebral del sector petrolero ‌del país, según las fuentes.

Chevron, principal socio extranjero de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), produce actualmente unos 250.000 barriles diarios, equivalentes a una cuarta parte de la producción nacional.

Aunque la compañía reconoce avances operativos, insiste en que sin una reforma más profunda —que reduzca la incertidumbre legal y fiscal— será imposible escalar inversiones al nivel que requiere la recuperación del sector petrolero venezolano.