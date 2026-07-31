«Una respuesta humanitaria rápida y efectiva»: Marco Rubio habló sobre la ayuda de EEUU a Venezuela tras terremotos

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó el tiempo en el que los Estados Unidos envió ayuda a Venezuela luego de los terremotos del 24 de junio.

«Tengo que agradecer a varias agencias, en particular al Departamento de Guerra después de ese terrible terremoto en Venezuela. En 36 horas toda la fuerza del gobierno estadounidense estaba en el terreno, proporcionando asistencia humanitaria. Fue un espectáculo digno de contemplar», comentó Rubio.

Asimismo, expresó que «el USS Ford, creo que estaba en el puerto, nuestros infantes de Marina y personal de las Fuerzas Armadas estaban ayudando a operar su aeropuerto y su torre».

#31JUL | El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el tiempo en el que los Estados Unidos envió ayuda a Venezuela luego de los terremotos del 24 de junio. Video: @USAenEspanol Conoce todos los detalles en el link de nuestra bio, también puedes llegar… pic.twitter.com/W1V1sXJObJ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 31, 2026

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En este sentido, destacó que esto fue posible gracias al propio Donald Trump. «Es una de las respuestas humanitarias más rápidas, más dramáticas y más efectivas, ciertamente en la historia reciente, y llegaron por orden del presidente».

«De hecho, una hora después de que ocurriera el terremoto, lo recuerdo porque estaba volando sobre el océano. El presidente llamó y dijo ‘asegúrense de que entremos y ayudemos a estas personas a recuperarse de esto’ y así lo hicimos. Gracias a su liderazgo, señor presidente. Es una gran historia y hay que contarla lo suficiente, porque el mérito corresponde a muchas agencias representadas aquí hoy. Pero realmente el esfuerzo del Departamento de Guerra fue fenomenal», contó.