Una mujer invitó a “un amigo” a su cena de Acción de Gracias pero terminó brutalmente acuchillada

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Una cena de Acción de Gracias en Nueva York (EEUU) terminó en tragedia, cuando una mujer de 36 años fue brutalmente acuchillada por un invitado en su propio apartamento.  
Lower East Side de Manhattan (NYC) / Cortesía: Daily News

Contents

De acuerdo con la información reseñada por Daily News, el agresor fue identificado como Paris McCoy, de 26 años, quien enfrenta cargos de intento de homicidio y agresión. 

Lo que se detalló, es que el hecho ocurrió durante una reunión aparentemente tranquila en un apartamento del Bajo Manhattan.  

La víctima, quien prefirió no revelar su identidad, había invitado a McCoy, un conocido de dos años, a compartir la cena festiva. Sin embargo, sin previo aviso, el joven la atacó con un cuchillo, propinándole múltiples heridas, incluyendo un corte profundo en la pierna que requirió más de 20 suturas. 

A pesar de la gravedad, la mujer logró escapar del apartamento y pedir ayuda golpeando desesperadamente la puerta de una vecina.  

La mujer de 36 años, que no quiso ser identificada, sobrevivió milagrosamente tras ser apuñalada varias veces dentro de su hogar / Referencial

¿QUÉ DIJO LA MUJER AGREDIDA?  

“Me siento agradecida, me siento agradecida, me siento bendecida porque podría haber sido peor”, declaró la mujer al mismo medio de comunicación. 

“Lo conozco. Es amigo mío, así que no esperaba que hiciera algo así. Vino aquí para el Día de Acción de Gracias”, relató.  

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL JOVEN?  

La Policía de Nueva York actuó rápidamente y detuvo al sospechoso, quien ya contaba con antecedentes por robo y allanamiento de morada.  

En concreto, McCoy había sido arrestado unas seis veces en los últimos años, según fuentes policiales. Sus delitos incluyen un robo en 2015 y allanamiento de morada en 2023, cuando también fue detenido por posesión de armas, según la policía. 

Por el suceso reciente, McCoy fue acusado de intento de asesinato, agresión y posesión ilegal de armas, quedando bajo prisión preventiva sin derecho a fianza. 

En la lectura de cargos en el Tribunal Penal de Manhattan, el pasado viernes, el fiscal declaró que el joven confesó completamente el crimen tras su arresto. Sin embargo, en su lectura de cargos se declaró “no culpable”. 

En tanto, las autoridades destacaron la valentía de la víctima, quien sobrevivió a un ataque que pudo haber sido fatal.

