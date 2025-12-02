Controversia en Miami: La hija de un asesino serial que fue ejecutado se postuló a este cargo público

La política local de Miami Beach se encuentra en el centro de la atención mediática debido a la candidatura de Monique Pardo Pope, abogada especializada en derecho de familia y madre, quien compite por un cargo en la Comisión de la ciudad.

Su postulación no sería tan polémica de no ser por su historia familiar: es hija de Manuel Pardo, expolicía de Sweetwater, quien terminó condenado por el asesinato de nueve personas en 1986 y ejecutado en 2012.

De acuerdo con lo reseñado por Newsweek, Pardo Pope, abogada especializada en derecho de familia, se postuló contra Mónica Matteo-Salinas, quien se desempeñó como asistente de la Comisión de dos comisionados de Miami Beach.

Ambas se enfrentan en una segunda vuelta tras obtener la mayoría de los votos en unas elecciones generales de seis candidatos en noviembre, según informó el Miami Herald. Matteo-Salinas obtuvo el 23 % de los votos y Pardo Pope el 20 %.

Sobre la controversia por su padre, Pardo Pope declaró en un comunicado publicado en Instagram en septiembre: «No he ocultado quién soy. Desde el principio, me identifiqué como Monique Pardo Pope. Mi mundo se trastocó por completo cuando tenía cuatro años por las acciones de mi padre. Lo que hizo fue terrible y, como resultado, perdí a mi padre».

¿QUÉ HIZO SU PADRE?

Pardo fue declarado culpable del asesinato de seis hombres y tres mujeres durante 92 días a principios de 1986. Se le vinculó con los crímenes tras usar tarjetas de crédito robadas a las víctimas.

Su perfil como exagente de la ley y la brutalidad de sus crímenes lo convirtieron en uno de los asesinos seriales más recordados del estado. Pese a esto, antes de su ejecución, sus abogados argumentaron que padecía una enfermedad mental.

«Los tribunales dictaminaron que mi padre padecía una enfermedad mental debido a problemas de salud. Pasé un largo período de ira y amargura, luchando por comprender cómo el hombre que amaba pudo cometer semejante crimen», agregó Pardo Pope.

SEGUNDA VUELTA

Lo cierto, es que las elecciones, previstas para el 9 de diciembre, se desarrollarán en un clima de gran expectación. La segunda vuelta en la que participa Pardo Pope será un termómetro de hasta qué punto los votantes de Miami Beach están dispuestos a separar la historia personal de la candidata de sus propuestas políticas.

“Estoy segura de que los votantes verán más allá de los pecados de mi padre y entenderán que yo también soy una víctima en esto. Estos ataques contra mí son indignantes y muestran exactamente lo que está mal en la política actual. Tenía cuatro años. Yo no cometí ningún delito”, declaró la candidata.

«Mi campaña se centra en quién soy hoy: madre, abogada, propietaria de una pequeña empresa y alguien comprometida con la construcción de una Miami Beach más segura, fuerte y compasiva. Las acciones de mi padre moldearon mi infancia, pero no definen quién soy ni los valores que aporto a esta ciudad. Me baso en mi propia trayectoria de servicio, resiliencia y dedicación, y espero que los votantes me juzguen por ello», sostuvo.