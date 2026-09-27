Una ley podría eliminar el tradicional cambio de horario en EEUU: Expertos advirtieron de sus consecuencias

Como ocurre tradicionalmente, el próximo domingo 1° de noviembre, los estadounidenses deberían atrasar sus relojes para pasar al horario estándar y dejar atrás el de verano, según la Ley de Horario Uniforme. Sin embargo, hay un proyecto denominado Ley de Protección de la Luz Solar, aprobado en la Cámara de Representantes en julio que podría entrar en vigencia antes de esa fecha.

¿Qué ocurre con el cambio de horario en EEUU?

Este debate para eliminar el cambio de hora bianual en Estados Unidos volvió a cobrar impulso legislativo este año, pero enfrenta un plazo límite debido a las fechas establecidas por la legislación vigente, reseñó el diario La Nación.

La Cámara de Representantes aprobó el pasado 14 de julio de 2026 el proyecto de Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act), en el primer paso efectivo para que se convierta en legislación vigente.

Y, ahora, para evitar que los ciudadanos deban atrasar una hora sus relojes este otoño, el Senado debe aprobar el proyecto de ley y el presidente Donald Trump debe firmarlo antes del 1° de noviembre de 2026.

Mientras tanto, la propuesta está retenida en el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, que aún no ha sometido la medida a votación, según Fox News. Si el proyecto no avanza en la Cámara Alta antes de la fecha mencionada, la población tendrá que ajustar sus relojes como de costumbre.

LA PROPUESTAS

Según la propuesta, los estados que ya aplican el horario estándar permanente, como Hawái y la mayor parte de Arizona, no se verían obligados a cambiarlo.

El proyecto cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, quien señaló en Truth Social que el cambio de hora bianual obliga a las ciudades y estados a gastar millones de dólares al año.

«Es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘reloj’, sin mencionar todo el trabajo y dinero que se gasta en esta producción ridícula dos veces al año. También será una muy buena victoria para el Partido Republicano», escribió entonces el jefe de Estado norteamericano.

El mandatario aseguró en esa línea que trabajará activamente para que la ley sea promulgada y así garantizar tardes más largas y luminosas.

Por otro lado, 19 estados ya aprobaron legislaciones propias para fijar el horario de verano permanente. Pero, la entrada en vigor de estas normas permanece sujeta a la aprobación final del Congreso federal.

DETRACTORES

Sin embargo, la medida enfrenta la oposición de médicos y especialistas en sueño. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM, por sus siglas en inglés) afirmó que el horario de verano permanente obligaría a millones de estadounidenses, especialmente a niños y adolescentes, a despertarse y desplazarse al trabajo en completa oscuridad durante el invierno.

“La evidencia científica demuestra de forma consistente que el horario estándar permanente se ajusta mejor a nuestros ritmos circadianos naturales. Además de que, favorece un sueño más saludable y promueve un mejor funcionamiento durante el día”, afirmó la Dra. Jennifer L. Martin, portavoz de la AASM, en un informe publicado recientemente.

Asimismo, la comunidad médica advirtió en un estudio que el horario de verano permanente causa un “jet lag social permanente”. Esto ocurre porque priva al cuerpo de la luz solar matutina necesaria para sincronizar el ritmo circadiano.