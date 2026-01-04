UNA BASE FLOTANTE: Así es el Iwo Jima, el buque de guerra que resguardó a Maduro antes del traslado a Nueva York

El buque USS Iwo Jima sirvió este sábado, por unas horas, como prisión flotante de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, antes de que lo trasladaran a Nueva York, a donde arribó la tarde de este 3 de enero.

Este buque de asalto anfibio de la clase Wasp, uno de los pilares más versátiles de la flota estadounidense, operaba de forma estratégica frente a las costas de Venezuela. Dicha base militar flotante posee una tecnología diseñada para el transporte y despliegue masivo del Cuerpo de Marines, permitiendo ejecutar misiones de combate y desembarcos directamente desde el mar hacia el territorio terrestre.

El buque destaca por su cubierta de vuelo capaz de operar aeronaves de última generación, como los cazas de despegue corto y aterrizaje vertical F-35B Lightning II. Misma situación con los aviones de transporte MV-22 Osprey.

Su arsenal aéreo incluye también helicópteros de ataque AH-1Z Viper, unidades utilitarias UH-1Y Venom y modelos de carga pesada CH-53E/K.

La arquitectura del buque le permite actuar con total autonomía sin depender de bases en tierra firme. Esta característica le otorga una capacidad de respuesta rápida y una importancia diplomática crucial en cualquier región del mundo.

EL IWO JIMA, EN SERVICIO DESDE 2001

En servicio desde el año 2001, el actual USS Iwo Jima representa la cúspide de la ingeniería naval para diversas misiones. Estas van desde el asalto anfibio y la evacuación de civiles hasta la asistencia humanitaria en zonas de desastre.

El nombre de la embarcación carga un simbolismo histórico que remite a la sangrienta Batalla de Iwo Jima de 1945. Este episodio fue clave en la Segunda Guerra Mundial, pues marcó el sacrificio y la resistencia de los marines en el Pacífico.

La Marina de Estados Unidos otorgó este nombre al LHD-7 para honrar ese legado. Así, convirtió al buque en un símbolo viviente de poder militar y resistencia, reseñó Semana. Tras décadas participando en ejercicios internacionales y operativos de combate, el navío asumió la tarea de custodiar a Maduro en su trayecto hacia la justicia norteamericana.