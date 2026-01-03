Mundo

Así reaccionó la diáspora venezolana tras operativo de EEUU en Venezuela

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
5 Min de Lectura
5 Min de Lectura
EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La diáspora venezolana inundó las calles de las principales capitales del mundo este sábado para celebrar la detención de Nicolás Maduro tras operativo de EEUU en Venezuela, incluso reconociendo que no pensaron que este día llegaría a sus vidas.

Contents

En el icónico restaurante El Arepazo, corazón de «Doralzuela» en Florida, las estrofas del himno nacional, «Gloria al bravo pueblo», sonaron con una fuerza inusual apenas salió el sol.

Leer Más

El caso de Mike Lynch: el magnate británico que desapareció luego de que su yate lujoso se hundiera en Italia
Tragedia en Chile: Madre venezolana y sus tres hijos murieron al quedar atrapados en un incendio, todo ocurrió mientras dormían
Dólar paralelo subió bastante este 5Dic: Así se cotizó

Familias enteras, parte del 40 % de la población venezolana de esta ciudad, se abrazaron entre lágrimas frente al establecimiento.

Venezolanos en Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Un residente de Miami de 51 años confesó a CNN su dilema moral: «Qué sentimientos tan encontrados. Nos invade una sensación difícil de explicar al ver a nuestra Venezuela bajo bombardeos, aun cuando nuestros seres queridos se encuentran allí. Que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela».

LEA TAMBIÉN: FOTOS Y VIDEOS: PROTESTARON EN VARIAS CIUDADES DEL MUNDO CONTRA EL ATAQUE QUE LLEVÓ A LA DETENCIÓN DE MADURO

Venezolanos en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia).  EFE/ Carlos Ortega

Al otro lado del Atlántico, en la Puerta del Sol de Madrid, parte de los casi 700.000 venezolanos residentes en España celebraron la noticia. Carolina Aponte, caraqueña residente en la capital española, describió su felicidad tras años de espera. «Sé que todavía falta, pero esta noticia no nos la arranca nadie del corazón y estoy sumamente feliz. Necesitaba salir y al menos sentir el abrazo de algunos de mis compatriotas».

Venezolanos en la Puerta del Sol, en Madrid. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Por su parte, Macunayma Centeno relató cómo la noticia sacudió su casa compartida con otros tres compatriotas. «Le pido perdón a mis vecinos por el escándalo que hice esta mañana. Primero estábamos llorando porque nuestro país estaba siendo bombardeado, pero cuando nos dicen que ya tienen a Maduro la reacción fue… demasiado fuerte», admitió a CNN.

Venezolanos en Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

PREOCUPACIÓN POR QUIENES SIGUEN EN VENEZUELA

No obstante, la preocupación por la seguridad de quienes permanecen en Venezuela marcó otros testimonios. Jonatan Ramírez, oriundo de Barinas, manifestó su temor por una posible escalada del conflicto. «Esperemos que no pase nada malo a mis paisanos que siguen en Venezuela».

Venezolanos en el Obelisco de Buenos Aires (Argentina).  EFE/ Adan González

En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, María Carrizosa sumó su voz a la petición de una transición pacífica. «Oramos mucho. Yo espero que la gente que ha incursionado, que ha hecho esto posible, que de alguna manera faciliten una transición tranquila y en paz. Es lo que esperamos muchos venezolanos que estamos fuera. Venezuela merece nuevamente florecer».

Venezolanos en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia).  EFE/ Carlos Ortega

Desde Buenos Aires, un venezolano que prefirió el anonimato por seguridad describió una madrugada de angustia al ver los primeros reportes. «Nunca en mi vida pensé que iba a ver a mi país siendo bombardeado».

Venezolanos en el Obelisco de Buenos Aires (Argentina).  EFE/ Adan González

«Me genera sentimientos encontrados. Por un lado, alivio saber que Maduro ya no está en Venezuela y no seguirá haciendo daño, pero sigue habiendo incertidumbre porque no sabemos qué viene ahora, quién tomará el control. Me causa dolor que una potencia extranjera haya bombardeado nuestro país», concluyó.

Venezolanos en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Brasil reconoció a Delcy Rodríguez como «presidenta interina» tras detención de Maduro
Mundo
Revelaron imágenes de los daños en Fuerte Tiuna tras ataque de EEUU
Venezuela
Maduro llegó a sede de la DEA en Manhattan, luego será trasladado a la prisión en Brooklyn y así podría ser el procesamiento
EEUU