Un niño terminó con daño cerebral irreversible tras visitar al odontólogo, su familia emprendió millonaria demanda

Lo que comenzó como una visita rutinaria al odontólogo para tratar unas caries terminó en una pesadilla para una familia de Oregón (EEUU), cuando su hijo de cuatro años, identificado como M.L., fue sometido a un procedimiento en la clínica Sunnyside Dentistry for Children.

De acuerdo con la demanda citada por NBC News, el pasado 24 julio de 2024 bajo la supervisión del dentista Dr. Dustin M. Davis y el anestesiólogo Lane D. Robinson, se le administró anestesia general al menor. Minutos después, el niño sufrió un paro cardíaco que le provocó un daño cerebral irreversible.

La familia había expresado reservas sobre el uso de anestesia general, pero el equipo médico procedió sin ofrecer explicaciones detalladas sobre el cambio respecto al óxido nitroso, inicialmente propuesto.

El día del procedimiento, todo inició a las 5:51 a.m. y, a las 6:12 a.m., según el documento legal, el menor ya no presentaba pulso. Fue reanimado con compresiones torácicas y epinefrina, pero las secuelas fueron devastadoras.

Tras seis semanas de hospitalización, M.L. regresó a casa con capacidades reducidas, sin poder realizar actividades básicas de forma independiente.

La denuncia, presentada ante la Corte del condado de Multnomah, acusa a los profesionales y, a la clínica, de negligencia médica.

Según el documento legal, los responsables no monitorearon adecuadamente los signos vitales del menor ni respondieron a tiempo ante señales de estrés.

La falta de oxígeno durante el paro cardíaco «habría causado el daño cerebral». En concreto, la familia exige ahora una compensación de 22 millones de dólares por las secuelas físicas, emocionales y económicas que enfrentan.

¿QUÉ DICEN LOS ACUSADOS?

Robinson, el anestesiólogo, se negó a hacer comentarios al mencionado medio de comunicación este lunes cuando fue contactado por teléfono.

«Me encantaría contarle mi versión de los hechos, pero creo que sería mucho más prudente que se lo pidiera a mi abogado», dijo. «Estoy seguro de que comprende lo delicado de mi situación», agregó.

Sin embargo, Robinson no reveló el nombre de su abogado. Además, los intentos del medio por contactar a Davis para obtener su versión no tuvieron éxito.

Tampoco estaba claro de inmediato si contaba con representación legal. Sunny Dentistry for Children tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

LO QUE SE SABE DEL ODONTÓLOGO

La Junta de Odontología de Oregón indicó que Davis no tiene antecedentes de negligencia médica. Según el sitio web de Sunnyside Dentistry, ejerce allí desde 2021.

Antes, trabajó cinco años como odontólogo pediátrico en el área de Seattle.

Lo que se precisó, es que Davis obtuvo su doctorado en cirugía dental en la Universidad Commonwealth de Virginia y completó su residencia en odontología pediátrica en la Universidad de Illinois, en Chicago. También cuenta con una maestría en ciencias orales por la misma universidad.

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DEL NIÑO?

Lo que se especificó, en la misma demanda, es que el niño “ha regresado a ser un bebé y ha tenido que volver a aprender todas las funciones básicas”.