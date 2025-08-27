EEUU

Espeluznante venganza de una mujer contra su esposo que pidió quedarse con la casa tras el divorcio

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
Un brutal ataque con ácido ha conmocionado a la comunidad de New Port Richey, en Florida (EEUU), tras la muerte de Robert Heyden, de 65 años, quien fue rociado con ácido sulfúrico por su esposa mientras dormía.  
Un brutal caso de violencia doméstica conmocionó a la comunidad de New Port Richey, en Florida (EEUU), tras la muerte de Robert Heyden, de 65 años, quien fue rociado con ácido sulfúrico por su esposa mientras dormía.  

De acuerdo con la información reseñada por El Nuevo Herald, el incidente con el ácido ocurrió el pasado jueves en la residencia que ambos compartían, en medio de un proceso de divorcio. 

Según las autoridades, la agresora, identificada como Chuaying He, de 50 años, llamó al 911 tras cometer el acto, lo que permitió a las autoridades llegar rápidamente al lugar. 

Al arribar, los oficiales encontraron a Heyden en estado crítico. Estaba cubierto de sustancias corrosivas y atrapado en una habitación. Indicaron, que la puerta estaba bloqueada con madera y alambre por su esposa para impedir el rescate.  

De inmediato, a la víctima la trasladaron en helicóptero al Hospital General de Tampa. Permaneció en ese centro varios días, en condición grave, antes de fallecer este lunes.

La investigación reveló que He había planeado el ataque con la intención de matarlo, confesando incluso presuntos intentos previos de homicidio. 

PROCESO DE DIVORCIO

Lo que se detalló, es que la pareja se había casado en agosto de 2024, pero su relación se deterioró rápidamente. De hecho, el día posterior al ataque, ambos tenían programada una audiencia judicial para discutir la posesión exclusiva de la vivienda, lo que podría haber sido el detonante en el crimen.  

Tras el fallecimiento de Heyden, los cargos contra Chuaying He fueron elevados a asesinato en primer grado y agresión agravada con consecuencias fatales. 

No se aclaró, si la mujer se declaró culpable o si contrató a un abogado para que la represente. 

Recuerde, que si sufre violencia doméstica, llame a la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o visite thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, en más de 170 idiomas. 

