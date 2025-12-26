Drama viral: Tiktoker conocida como ‘Tea Tyme’ enfrenta cargos tras atropellar y matar a un hombre en pleno directo

La creadora de contenido Tynesha McCarty-Wroten, conocida en TikTok como “Tea Tyme”, fue arrestada en Illinois (EEUU) tras ser acusada de atropellar y matar a un hombre mientras realizaba una transmisión en vivo desde su vehículo.

De acuerdo con lo precisado por People, las autoridades de Zion, un suburbio al norte de Chicago, informaron que el incidente ocurrió a comienzos de noviembre, cuando la influencer de 43 años conducía mientras interactuaba con sus seguidores en TikTok.

Durante la transmisión, McCarty-Wroten habría cruzado una intersección creyendo que tenía la luz verde, momento en el que arrolló a Darren Lucas, un peatón de 59 años, quien, falleció a causa del impacto.

NEW: Woman hits and k*lls a 59-year-old man while livestreaming, then asks followers to donate to her Cash App ‘F***, f***, f***,’ I just hit somebody.’ Tea Tyme, whose real name is Tynesha McCarty-Wroten, 43, was allegedly livestreaming while driving Police say she struck and… pic.twitter.com/DeG1vWDVbA — Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 24, 2025

De acuerdo con los reportes policiales, la TikToker continuó conduciendo unos metros antes de detenerse, visiblemente alterada, mientras la transmisión seguía activa.

En su declaración, aseguró que no vio al peatón y pensó haber tenido el derecho de paso. Sin embargo, la investigación preliminar apunta al uso del teléfono como un factor determinante en la falta de atención que derivó en la tragedia.

En consecuencia, McCarty-Wroten fue detenida este martes, 23 de diciembre, y enfrenta cargos de homicidio imprudente y uso agravado de un dispositivo electrónico mientras conducía, delitos que en Illinois pueden conllevar penas severas.

Asimismo, como prueba que podría ser condenatoria, se precisó que los investigadores revisaron la escena y las grabaciones de comercios cercanos, las cuales —según señalaron— muestran que el vehículo cruzó la intersección hacia el sur con la luz roja, desplazándose a una velocidad cercana al límite permitido de 56 km/h.

En las imágenes no se aprecia que la conductora redujera la marcha, ni intentara maniobrar antes de impactar a Lucas.

DETALLES PERTURBADORES

Según un informe de The Guardian, el video que circuló en ese momento era una grabación de pantalla de una transmisión en vivo, que supuestamente mostraba a una usuaria con el nombre de usuario «Tea_Tyme_3» hablando por teléfono antes de que se escuchara un fuerte golpe.

«Joder, joder, joder… Acabo de atropellar a alguien», dijo la tiktoker, mientras alguien en el carro preguntaba qué había pasado.

Posteriormente, esa cuenta se hizo privada y se eliminó una sección de biografía que decía que el usuario era de Zion, informó también el mismo medio de comunicación.

PIDEN JUSTICIA

En tanto, la familia de la víctima, Darren Lucas, ha exigido justicia y cuestionado la creciente tendencia de creadores de contenido que transmiten en vivo mientras manejan, una práctica que consideran extremadamente peligrosa y negligente.

De acuerdo con el comunicado oficial, Lucas había concluido su turno en un supermercado de la zona y se dirigía a su vivienda en Beach Park cuando, al intentar cruzar la intersección, fue embestido.