VIDEO VIRAL: La ‘inesperada’ reacción de Trump ante el desmayo de una de sus seguidoras en pleno mitin

Una seguidora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmayó este miércoles, 11 marzo, durante un mitin celebrado en una fábrica de logística en Hebrón, en Kentucky, un momento que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral.

Como se constata en las angustiantes imágenes, la mujer se encontraba en la tarima ubicada detrás del mandatario cuando, en medio del discurso, perdió el equilibrio y cayó al suelo, generando preocupación inmediata entre los asistentes.

De hecho, Trump interrumpió sus palabras al escuchar los gritos del público y se giró para observar lo que ocurría detrás de él.

Al percatarse de la situación, pidió la presencia de un médico para atender a la afectada. Como era de esperarse, el incidente provocó un breve momento de tensión en el recinto, mientras el personal sanitario se abría paso entre los asistentes para brindar atención a la mujer.

Mientras el equipo médico se acercaba, el presidente optó por mantener la calma entre los presentes. Sugirió poner música y realizó algunos comentarios distendidos, entre ellos una referencia a la canción Ave Maria, con la intención de suavizar el ambiente mientras se resolvía la emergencia.

«Quiero tocar una canción. ¿Creen que la gente detrás del escenario me está escuchando? ¿Qué tal Ave Maria? ¿Qué tal ponerla ahora?», comentó el mandatario.

Woman appears to fall ill at Trump rally in Kentucky; Centers for Medicare and Medicaid Svcs. Admin Dr. Mehmet Oz appears to assist in medical care. pic.twitter.com/ppJqCAENcS — CSPAN (@cspan) March 11, 2026

Una vez que la mujer recibió asistencia, Trump agradeció públicamente al doctor Mehmet Oz, actual jefe de los programas federales Medicare y Medicaid, por su rápida intervención.

Posteriormente, el mandatario retomó su discurso poco después, destacando la importancia de la industria local y el papel de Kentucky en su estrategia económica nacional.

De acuerdo a medios estadounidenses citados por la agencia EFE, el acto de Trump formaba parte de una gira centrada en la política económica de la Administración, con énfasis en la manufactura y recuperación industrial.

En el último año, Trump ha realizado alrededor de seis eventos similares en distintos estados, centrados en localidades con fábricas de manufactura y con bases electorales republicanas.