Trump dice que «ama a Venezuela» y nuevamente se refirió a María Corina Machado al conmemorar primer año de su segundo mandato

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca para conmemorar el primer año de su segundo mandato, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dedicó este martes, 20 de enero, unos minutos a comentar la situación en Venezuela tras la reciente operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un mensaje breve, pero contundente, Trump afirmó: “Amo a Venezuela ahora”.

Asimismo, Trump también se refirió a la líder opositora venezolana y actual Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con quien sostuvo una reunión la semana pasada en la misma Casa Blanca.

Durante ese encuentro, Machado entregó a Trump el medallón del Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado en octubre, acompañado de un certificado enmarcado que expresaba la gratitud del pueblo venezolano por lo que describió como la “acción decisiva y con principios” del presidente estadounidense para asegurar una Venezuela libre.

El gesto fue interpretado como un reconocimiento político y personal hacia Trump en medio del proceso de reconstrucción institucional venezolano.

Al hablar sobre Machado, Trump dejó entrever la posibilidad de una futura colaboración o participación en el proceso de transición que encabeza su administración en Venezuela.

“Tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, comentó, sugiriendo un cambio de tono respecto a declaraciones anteriores, en las cuales aseguraba que Machado no contaba con el respaldo suficiente para conducir el país.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta mientras Maduro controlaba Venezuela, ocupa actualmente el cargo de «presidenta interina», un rol que Estados Unidos catalogó como la líder de las «autoridades provisionales de Venezuela» aunque sin especificar hasta cuándo.

Lo cierto, es que su rol en esta fase de transición continúa siendo objeto de controversia, especialmente ante la expectativa de que se definan los próximos pasos hacia un nuevo orden político.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Desde la Casa Blanca, Donald Trump elogió a María Corina Machado, la calificó como una “mujer increíble” y confirmó que su administración ya conversa con ella para involucrarla en el futuro de Venezuela. El mensaje marca un giro contundente: Trump afirmó… pic.twitter.com/Rc8JywvMAJ — UHN Plus (@UHN_Plus) January 20, 2026

«ESTAMOS FUNCIONANDO BIEN CON VENEZUELA»

«Capturamos al narcotraficante Nicolás Maduro, quien envió millones de drogas a nuetro país. También miembros del Tren de Aragua. Estamos restableciendo la ley y el orden», apuntó Trump en relación con la captura quien fuera el sucesor de Hugo Chávez.

«Venezuela, por ejemplo, abrió sus prisiones hacia los Estados Unidos. Por eso fue una de las razones por las que me sentí tan fuertemente en contra de Venezuela. Ahora, estoy amando a Venezuela. Han estado trabajando con nosotros de una manera excelente. Ha sido algo muy bueno», sostuvo.

«Y una mujer increíblemente amable también hizo algo muy extraordinario, como sabes, hace unos días. He estado hablando con ella. Tal vez podamos involucrarla en algún lugar. Me encantaría poder hacerlo. María, quizá podamos hacer eso», agregó.