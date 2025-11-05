Trump sufrió fuerte revés en elecciones en EEUU: Candidato musulmán ganó como alcalde en Nueva York y así desafió al presidente

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un fuerte revés durante las elecciones regionales llevadas a cabo este 4 de noviembre.

En Nueva York, el partido de Trump perdió la alcaldía con la victoria del demócrata Zohran Mamdani.

Trump tildó al alcalde electo de «comunista» y lo ha criticado hasta el punto de amenazar con suspender fondos federales a su ciudad natal y verse en la tesitura de apoyar a Andrew Cuomo, exgobernador demócrata del estado y con quien mantuvo una gran animadversión durante la pandemia.

Zohran Mamdani, de 34 años, se convirtió en el primer alcalde musulmán y el primero de ascendencia surasiática de la ciudad, además del más joven en más de un siglo.

Este es un triunfo histórico para el partido demócrata. Incluso, durante su celebración Mamdani desafió a Trump y señaló que «Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes» y desde ahora «dirigida por un inmigrante».

#5Nov | En Nueva York, el partido de Trump perdió la alcaldía con la victoria del demócrata Zohran Mamdani, quien desafió al presidente de EEUU y señaló que «Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes» y desde ahora «dirigida por un inmigrante». Más detalles:… pic.twitter.com/z7BbZv6imL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 5, 2025

OTRAS VICTORIAS DEMÓCRATAS

Los demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill se impusieron en Virginia y Nueva Jersey respectivamente por encima de los candidatos apoyados por Trump, presentándose como alternativas moderadas centradas en la economía y programas sociales.

Trump reaccionó en sus redes sociales, afirmando que la derrota tuvo que ver con «el cierre del Gobierno (federal)», que ya es el más largo de la historia del país y que ha afectado a votantes de estados clave como Virginia.

Con la victoria de Abigail Spanberger en Virginia, se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado, al superar a la candidata republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55 % de los votos frente al 45 %. Con esta victoria se acabaron los cuatro años de mandato republicano a cargo de Glenn Youngkin.

«Esta noche enviamos un mensaje que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo. Elegimos a nuestra comunidad por encima del caos», dijo Spanberger en su discurso de victoria en Richmond frente a cientos de seguidores.

Mientras tanto en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, para mantener el control demócrata del ejecutivo estatal. Se trata de un duro golpe para Trump, cuyo partido había tenido avances en elecciones recientes.

«Estoy honrada por la confianza de los votantes de Nueva Jersey. Trabajaré para mejorar el costo de vida, los servicios públicos y unir a la comunidad por encima de las divisiones políticas», dijo Mikie Sherrill tras confirmarse su victoria.

Asimismo, los demócratas lograron arrebatar a Trump el estado de Pensilvania.

DERROTAS PARA TRUMP

La jornada también incluyó otra derrota para Trump, que había pedido el «no» para rechazar la continuidad de tres jueces progresistas del Tribunal Supremo del este estado clave electoral y que había ganado en las pasadas elecciones.

Los magistrados Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht, consiguieron el apoyo de la mayoría para una elección especial que permite a los votantes decidir si quieren que algunos jueces puedan seguir en su puesto. El resultado permitirá mantener la mayoría de 5‑2 para los jueces de inclinación progresista.