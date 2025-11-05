EEUU

VIDEO IMPACTANTE: Avión de carga se estrelló cerca de un aeropuerto de EEUU, reportan varios heridos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El vuelo 2976 de UPS se estrelló al despegar en Louisville / Captura de video

Durante la tarde de este martes, 4 de noviembre, un avión de carga de la empresa UPS se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali en Louisville, en Kentucky (EEUU).  

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el vuelo 2976, operado por un McDonnell Douglas MD-11, tenía como destino el aeropuerto Daniel K. Inouye de Honolulu.  

LEA TAMBIÉN: AL BORDE DEL COLAPSO: ADVIERTEN RESTRICCIÓN DEL ESPACIO AÉREO DE EEUU POR CIERRE DE GOBIERNO

Asimsimo, la FAA confirmó que el siniestro del avión ocurrió a las 5:15 (hora local) de la tarde de este martes. 

Como se constanta en varios videos difundidos en redes sociales y en medio audiovisuales, el impacto generó una explosión masiva que afectó varios establecimientos.  

Según reportes, el accidente provocó un incendio de gran magnitud en la zona de Fern Valley Road y Grade Lane, al sur del aeropuerto, donde se encuentra el centro logístico Worldport de UPS.  

Es por ello, que las autoridades locales, incluyendo la Policía Metropolitana de Louisville y los bomberos, desplegaron un operativo de emergencia para controlar las llamas y asegurar el área.  

Como consecuencia del accidente, el aeropuerto fue cerrado temporalmente a vuelos de llegada y salida. Además, varias vías cercanas, como la Grade Lane, fueron clausuradas indefinidamente para facilitar las labores de rescate y limpieza.  

En este sentido, las autoridades instaron a la población a evitar la zona, mientras se desarrollaban las investigaciones preliminares.  

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas fatales, aunque se reportan heridos. Las causas del accidente todavía no han sido determinadas, y la FAA junto con otras agencias están trabajando en esclarecer lo ocurrido.  

«Por el momento, no hemos confirmado ningún herido ni víctima mortal», dijo UPS en un comunicado, sobre el accidente del avión con una tripulación de al menos tres personas.  

¿QUÉ DICE EL GOBERNADOR DE KENTUCHY? 

«Kentucky, estamos al tanto de un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville. Los servicios de emergencia ya están en el lugar y les informaremos en cuanto tengamos más información. Oremos por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto les daremos más detalles», dijo a través de X el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. 

«La situación es grave. Por favor, oren por las familias afectadas. Voy camino a Louisville ahora», agregó. 

