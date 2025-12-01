EEUU

Trump se reunirá con altos funcionarios de su gobierno para definir «los próximos pasos en Venezuela»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes en la noche con altos funcionarios de su gobierno en la Casa Blanca para hablar sobre los próximos pasas en su presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a CNN que se espera que asistan miembros clave del gabinete de Trump y del equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller.

Leer Más

Cancelan restricción de vuelos con Colombia antes de que venciera el plazo estipulado inicialmente
Chavismo suspendió vuelos desde y hacia Chile por «tiempo indefinido»
EN FOTOS: Abarrotadas… Así estuvieron las playas de La Guaira y Miranda al inicio de este 2024
Excarcelan a la periodista Carmela Longo, tiene régimen de presentación y prohibición de salida del país

LEA TAMBIÉN: VIDEO: DESARTICULARON BANDA QUE ROBABA CELULARES EN UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CHACAO, ASÍ LOS DETUVIERON

El encuentro está previsto para realizarse en el Despacho Oval pasada las 5 de la tarde. Desde hace semanas el ejército estadounidense ha desplegado más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono ha denominado «Operación Lanza del Sur» que supuestamente busca combatir el narcotráfico. 

Desde entonces, han destruido decenas de embarcaciones, presuntamente relacionadas al narcotráfico, y han abatido a más de 80 personas que iban de tripulantes. Estados Unidos no ha declarado oficialmente una guerra contra Venezuela y todos estos ataques han ocurrido en aguas internacionales.

La tensión escaló aún más durante el fin de semana, cuando Trump advirtió a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano. 

Trump también confirmó haber hablado por teléfono con Nicolás Maduro, pero no ofreció detalles sobre la conversación.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

IATA defiende derecho de aerolíneas a priorizar la seguridad en sus decisiones operativas
Mundo
Álvarez
Exgrandeliga Wilson Álvarez habría sufrido un secuestro express en Maracaibo, esto hizo su esposa para que lo soltaran
Sucesos
CNP registra 111 incidentes contra la libertad de prensa en el país
Venezuela