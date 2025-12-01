Trump se reunirá con altos funcionarios de su gobierno para definir «los próximos pasos en Venezuela»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes en la noche con altos funcionarios de su gobierno en la Casa Blanca para hablar sobre los próximos pasas en su presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a CNN que se espera que asistan miembros clave del gabinete de Trump y del equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y el secretario de Estado, Marco Rubio, así como la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller.

El encuentro está previsto para realizarse en el Despacho Oval pasada las 5 de la tarde. Desde hace semanas el ejército estadounidense ha desplegado más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono ha denominado «Operación Lanza del Sur» que supuestamente busca combatir el narcotráfico.

Desde entonces, han destruido decenas de embarcaciones, presuntamente relacionadas al narcotráfico, y han abatido a más de 80 personas que iban de tripulantes. Estados Unidos no ha declarado oficialmente una guerra contra Venezuela y todos estos ataques han ocurrido en aguas internacionales.

La tensión escaló aún más durante el fin de semana, cuando Trump advirtió a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano.

Trump también confirmó haber hablado por teléfono con Nicolás Maduro, pero no ofreció detalles sobre la conversación.