Trump se muestra frustrado por 47 años «de juegos con Irán»: no está «contento» con negociaciones por arsenal nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes, 27 de febrero, su creciente frustración con el rumbo de las negociaciones nucleares con Irán, un día después de que delegaciones de ambos países concluyeran en Ginebra una nueva ronda de conversaciones sin avances significativos.

Ante la prensa, durante una visita en Texas, Trump afirmó que “no está contento” con la postura iraní y sugirió que Teherán evita comprometerse con garantías claras sobre su programa nuclear.

Trump sostuvo que, tras casi cinco décadas de tensiones bilaterales, Washington ha sido demasiado paciente. “Llevamos 47 años jugando con ellos, y eso es mucho tiempo”, declaró, aludiendo a una relación marcada por crisis diplomáticas, sanciones y episodios de confrontación indirecta.

Según el presidente, Irán ha mantenido una conducta “hostil” en la región, incluyendo incidentes marítimos que, a su juicio, han deteriorado la seguridad en el Golfo.

En sus declaraciones, Trump insistió en que la clave para avanzar en un acuerdo es que Irán acepte verbalizar un compromiso explícito: “No vamos a tener un arma nuclear”.

Aseguró que Teherán evita pronunciar esas palabras y esa resistencia impide cualquier progreso real.

También criticó que el país insista en mantener cierto nivel de enriquecimiento de uranio, pese a que, según él, “no es necesario enriquecer cuando se tiene tanto petróleo”.

.@POTUS on Iran: "We're negotiating right now but they're not getting to the right answer… we're not going to see what's happened for 47 years keep going… That Obama deal was one of the worst, one of the dumbest deals I've ever seen." pic.twitter.com/KaOe63PsNW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 27, 2026

¿CONTINUARÁN LAS CONVERSACIONES?

Aun así, el presidente confirmó que las conversaciones continuarán. Antes de viajar a Texas, señaló que no está “entusiasmado” con el proceso, pero que habrá más reuniones en el corto plazo.

“Veremos qué pasa”, dijo, dejando abierta la posibilidad de que los equipos diplomáticos retomen el diálogo en las próximas horas.

No obstante, aclaró que Estados Unidos no ha tomado una decisión definitiva sobre una eventual acción militar. Aunque reconoció que existe un riesgo de escalada si la situación se deteriora.

«Deberían llegar a un acuerdo, pero no quieren llegar tan lejos. Es una lástima», sostuvo Trump.

PRÓXIMOS PASOS

De acuerdo con CNN, Washington y Teherán habrían identificado los principales elementos de un posible acuerdo. En tanto, trasladarán las conversaciones al plano técnico, según declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Los equipos técnicos estadounidenses e iraníes se reunirán la próxima semana en Viena, en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica.

«Pudimos identificar los principales elementos de un posible acuerdo y discutirlos», dijo Araghchi a la cadena estatal iraní Press TV.

«Por supuesto, todavía hay diferencias. Pero en la mayoría de los casos al menos hemos llegado a un entendimiento general sobre cómo resolver estos problemas», añadió.