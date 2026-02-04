Trump lanza contundente amenaza contra el “líder supremo” de Irán: ‘Debería estar muy preocupado’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente la tensión con Irán al afirmar este miércoles, 4 de febrero, que el líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei, “debería estar muy preocupado” ante el incremento de la presencia militar estadounidense en la región y el estancamiento de las negociaciones nucleares.

En una entrevista con NBC News, Trump sostuvo que Teherán enfrenta un escenario crítico tras la ofensiva ordenada por Washington contra instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado.

“Diría que sí, debería estar muy preocupado. Debería estarlo, como saben, están negociando con nosotros”, declaró Trump al medio de comunicación.

Trump aseguró que la intervención militar estadounidense transformó por completo la situación interna de Irán. Según su versión, la infraestructura nuclear del país quedó “destruida” y el régimen estaba a solo un mes de obtener un arma de destrucción masiva antes de los ataques.

El presidente destacó que bombarderos estratégicos B-2 ejecutaron operaciones de precisión que “cumplieron todos sus objetivos”, eliminando lo que describió como una amenaza inminente para la estabilidad regional.

“Ese país es un desastre ahora por nuestra intervención. Entramos y destruimos su infraestructura nuclear”, reiteró.

El mandatario también reveló, que la inteligencia estadounidense, detectó intentos del régimen iraní de reconstruir su programa nuclear en otra ubicación.

Frente a ello, Trump afirmó haber emitido advertencias directas a Teherán sobre las consecuencias de retomar cualquier actividad atómica. “Si intentan reiniciar el programa, volveremos a intervenir”, señaló.

De esta manera, el republicano subrayó que la presión militar y diplomática continuará hasta alcanzar un acuerdo que garantice la seguridad internacional.

NEGOCIACIONES CON IRÁN

En paralelo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, insistió en que las negociaciones con Irán deben ampliarse más allá del ámbito nuclear.

Rubio sostuvo que cualquier pacto relevante debe incluir restricciones al programa de misiles balísticos iraní y el cese del apoyo a organizaciones armadas en la región.

Teherán, sin embargo, rechazó categóricamente esa posibilidad y reiteró que solo está dispuesto a dialogar sobre cuestiones estrictamente nucleares, calificando las exigencias estadounidenses como “inaceptables”.

Periodista: “¿Debería el Líder Supremo de Irán estar preocupado en este momento?” Trump: “Yo diría que debería estar muy preocupado, sí, debería estarlo.”

DESPLIEGUE NAVAL

Como se sabe, en enero, Trump ordenó el despliegue de una flota naval en el golfo Pérsico y advirtió que solo un acuerdo plenamente verificable podría evitar una escalada mayor.

Aunque ha reiterado su disposición a mantener el diálogo, el mandatario insiste en que no dudará en recurrir a una intervención militar si Teherán intenta reactivar su programa nuclear.

Para este viernes está programado un encuentro en Turquía entre delegaciones de Estados Unidos, Irán y líderes árabes y musulmanes para explorar posibles vías diplomáticas.

Sin embargo, la presencia iraní sigue sin confirmarse debido a desacuerdos sobre la agenda propuesta para la reunión.