EEUU

Trump lanza contundente amenaza contra el “líder supremo” de Irán: ‘Debería estar muy preocupado’

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Trump dijo que el líder supremo de Irán “debería estar muy preocupado” ante la presencia militar de EEUU en la región / Archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente la tensión con Irán al afirmar este miércoles, 4 de febrero, que el líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei, “debería estar muy preocupado” ante el incremento de la presencia militar estadounidense en la región y el estancamiento de las negociaciones nucleares.  

Contents

En una entrevista con NBC News, Trump sostuvo que Teherán enfrenta un escenario crítico tras la ofensiva ordenada por Washington contra instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado. 

Leer Más

Filtran video que muestra los últimos minutos de la estudiante Laken Riley que fue asesinada por migrante venezolano
Este es el nominado de confianza por Trump para asumir la dirección del FBI
¿Se espera un gran terremoto en Nueva York? Habló experto tras intenso sismo de este 5Abr

LEA TAMBIÉN: AVIÓN DE COMBATE DE EEUU DERRIBÓ UN DRON DE IRÁN EN DEFENSA PROPIA: COMANDO CENTRAL DIO TODOS LOS DETALLES

“Diría que sí, debería estar muy preocupado. Debería estarlo, como saben, están negociando con nosotros”, declaró Trump al medio de comunicación.  

Trump aseguró que la intervención militar estadounidense transformó por completo la situación interna de Irán. Según su versión, la infraestructura nuclear del país quedó “destruida” y el régimen estaba a solo un mes de obtener un arma de destrucción masiva antes de los ataques.  

El presidente destacó que bombarderos estratégicos B-2 ejecutaron operaciones de precisión que “cumplieron todos sus objetivos”, eliminando lo que describió como una amenaza inminente para la estabilidad regional. 

“Ese país es un desastre ahora por nuestra intervención. Entramos y destruimos su infraestructura nuclear”, reiteró.  

El mandatario también reveló, que la inteligencia estadounidense, detectó intentos del régimen iraní de reconstruir su programa nuclear en otra ubicación.  

Frente a ello, Trump afirmó haber emitido advertencias directas a Teherán sobre las consecuencias de retomar cualquier actividad atómica. “Si intentan reiniciar el programa, volveremos a intervenir”, señaló.  

De esta manera, el republicano subrayó que la presión militar y diplomática continuará hasta alcanzar un acuerdo que garantice la seguridad internacional. 

Marco Rubio, secretario de Estados de EEUU / Archivo

NEGOCIACIONES CON IRÁN  

En paralelo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, insistió en que las negociaciones con Irán deben ampliarse más allá del ámbito nuclear.  

Rubio sostuvo que cualquier pacto relevante debe incluir restricciones al programa de misiles balísticos iraní y el cese del apoyo a organizaciones armadas en la región. 

Teherán, sin embargo, rechazó categóricamente esa posibilidad y reiteró que solo está dispuesto a dialogar sobre cuestiones estrictamente nucleares, calificando las exigencias estadounidenses como “inaceptables”. 

DESPLIEGUE NAVAL  

Como se sabe, en enero, Trump ordenó el despliegue de una flota naval en el golfo Pérsico y advirtió que solo un acuerdo plenamente verificable podría evitar una escalada mayor.  

Aunque ha reiterado su disposición a mantener el diálogo, el mandatario insiste en que no dudará en recurrir a una intervención militar si Teherán intenta reactivar su programa nuclear. 

Para este viernes está programado un encuentro en Turquía entre delegaciones de Estados Unidos, Irán y líderes árabes y musulmanes para explorar posibles vías diplomáticas.  

Sin embargo, la presencia iraní sigue sin confirmarse debido a desacuerdos sobre la agenda propuesta para la reunión. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Giro inesperado: 700 agentes federales de inmigración fueron retirados de las calles de Minnesota
EEUU
La explosiva confesión de Bill Gates sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein
EEUU
La cirugía de párpados que dejó cicatrices permanentes a una joven: una mujer se hizo pasar por médico
EEUU