Trump reveló el motivo por el cual Estados Unidos «necesita» de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Groenlandia en el centro de la agenda internacional al afirmar que su país “necesita” controlar la isla por motivos de seguridad nacional.

Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa en Palm Beach, en Florida, un día después de designar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para asuntos relacionados con el territorio autónomo danés.

La decisión sobre generó una inmediata reacción diplomática de Dinamarca, que convocó al Groenlandia embajador estadounidense en Copenhague.

Trump insistió en que su interés en Groenlandia no está motivado por los recursos minerales de la isla, sino por su valor estratégico en un contexto de creciente actividad rusa y china en el Ártico.

“Si miras Groenlandia, verás barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para la seguridad nacional”, afirmó el mandatario.

Así, Trump reforzó su postura de que Estados Unidos debe tener un rol más directo en la región para garantizar su protección y la de sus aliados.

ENFRENTAMIENTO CON DINAMARCA

Tras su nombramiento, Landry afirmó que su objetivo era lograr que el territorio danés “sea parte de Estados Unidos”. Estas declaraciones profundizaron el malestar en Copenhague y en Nuuk, capital de Groenlandia.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el jefe de Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que subrayaron que la soberanía de la isla recae exclusivamente en su población.

“No se puede anexar otro país”, señalaron. “Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta”, remarcaron.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, calificó el nombramiento y las declaraciones como “totalmente inaceptables” y expresó estar “profundamente enfadado” por la situación.

Horas más tarde, el ministerio citó al embajador de Estados Unidos para solicitarle explicaciones oficiales.

“Convocamos hoy al embajador estadounidense al Ministerio de Asuntos Exteriores para una reunión, junto con el representante groenlandés, donde marcamos muy claramente una línea roja y también pedimos una explicación”, afirmó Rasmussen en una entrevista con la radiodifusora pública DR.