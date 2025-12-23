Trump calificó a Petro de «alborotador» y lanzó dura advertencia si no acaba con las «fábricas de cocaína»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente la tensión diplomática con Colombia al lanzar una dura advertencia contra su homólogo Gustavo Petro durante un evento celebrado en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

En su intervención, Trump calificó este lunes a Petro como “un alborotador” y aseguró que “más le vale andarse con cuidado”, marcando un nuevo punto de fricción entre ambos gobiernos en un cierre de año ya marcado por desencuentros públicos.

El mandatario estadounidense afirmó que, aunque “ama al pueblo colombiano”, considera que su “nuevo líder” —como se refirió a Petro, pese a que este fue elegido en 2022 y está en la recta final de su mandato— representa un problema para la relación bilateral.

Trump insistió en separar a la ciudadanía del gobierno colombiano, una estrategia discursiva que ya había utilizado en intervenciones anteriores para justificar críticas directas al presidente Petro.

«Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado», sostuvo el republicano

Trump sobre el presidente colombiano Gustavo Petro: «Tiene fábricas de drogas. Producen cocaína en Colombia. Tiene que tener cuidado porque fabrica cocaína y la envían a Estados Unidos».

Asimismo, Trump insistió en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a EEUU.

«Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido», advirtió Trump.

También aseguró que su administración “sabe dónde están” dichas instalaciones, sin ofrecer detalles adicionales.

Las declaraciones del presidente estadounidense —quien en ocasiones anteriores ha llegado a acusar a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” y de promover la producción de cocaína en Colombia— tuvieron lugar durante un evento oficial en el que se anunció la construcción de una nueva flota de buques de guerra. Se trata de los primeros navíos de una serie que llevará el nombre de “Clase Trump”.