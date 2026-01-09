Trump habló de la mujer asesinada en Minnesota, defendió al agente de ICE y arremetió contra la izquierda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó y mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis, en Minnesota.

En una serie de mensajes difundidos en Truth Social, Trump calificó el video del incidente como “horrible”, pero aseguró que el oficial actuó en defensa propia.

Sus declaraciones se alinearon con las de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, quien también respaldó la versión federal del operativo.

«Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia. A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital», señaló Trump.

«La situación se está estudiando en su totalidad, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE. Solo intentan hacer su trabajo para conseguir un Estados Unidos seguro», agregó el mandatario.

Y continuó: «¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!».

Este viernes, 9 de enero, durante una reunión con líderes de compañías petroleras estadounidenses para tratar el tema de los acuerdos con Venezuela, el mismo Trump reiteró que la mujer –identificada como Renee Nicole Good, de 37 años– posiblemente era una «agitadora profesional».

Como se sabe, el tiroteo, captado en video por varios testigos, reavivó las tensiones políticas y comunitarias en torno a la actividad migratoria en la ciudad. En concreto, a la enmarcada en las iniciativas impulsadas a nivel nacional por Trump.

Las imágenes grabadas por los vecinos muestran el momento en el que un agente del ICE dispara mortalmente a una mujer dentro de su coche en Minneapolis pic.twitter.com/tXOY3QMSZT — EL MUNDO (@elmundoes) January 8, 2026

IDENTIFICADO EL AGENTE QUE DISPARÓ

Tras la difusión de las imágenes, algunos legisladores exigieron la detención del agente señalado como autor de los disparos. El mismo fue identificado en documentos judiciales como Jonathan Ross. Se trata de un miembro del ICE con al menos 10 años de experiencia, según un reporte de USA Today.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que el agente implicado en el tiroteo mortal en Minneapolis, es el mismo que resultó herido en un incidente el año pasado.

Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, afirmó desde la Casa Blanca que el tiroteo ocurrido en Minnesota guarda similitudes con un incidente previo en el que el «mismo agente» resultó gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado.

“Ese oficial de ICE casi pierde la vida, fue arrastrado por un automóvil hace seis meses”, declaró Vance este jueves. Lo hizo durante la sesión informativa, en la que el vicepresidente evitó mencionar directamente el nombre de Ross.

En respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó la versión de la administración Trump. Además, declaró el estado de emergencia por las protestas desatadas por el hecho.

«He visto el video. No creas en esta máquina de propaganda. El estado garantizará que haya una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia». Así respondió Walz al DHS por medio de su cuenta en la plataforma X.

Asimismo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también rechazó duramente la versión del DHS. Cuestionó el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.