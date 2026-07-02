Trump registró su marca de productos de hogar en Venezuela, según su declaración patrimonial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene registrada su marca «Trump Home» en Venezuela, según su más reciente declaración patrimonial divulgada por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE).

En el documento se detalla que la marca está inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) venezolano en varias clases de productos relacionados con artículos para el hogar, incluyendo utensilios de cocina, vajilla, textiles y objetos domésticos.

La declaración identifica múltiples registros consecutivos bajo la denominación «Trump Home», todos con estatus de «registrados» en Venezuela.

El documento no indica que la marca esté actualmente en uso comercial en el país, ni reporta ingresos asociados a su explotación en territorio venezolano.

Las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios en Estados Unidos incluyen activos de propiedad intelectual como marcas registradas en distintos países, independientemente de que exista o no actividad comercial activa.

ES LA PRIMERA VEZ

Esta es la primera vez que el mandatario incluye en una declaración patrimonial la presencia de su marca en Venezuela, coincidiendo con la reanudación de las relaciones entre ambas naciones desde la captura de Nicolás maduro el pasado 3 de enero.

Asimismo, la nueva declaración patrimonial de Trump, difundida el 29 de junio, muestra un fuerte peso de las criptomonedas en su cartera de ingresos.

Según el documento, el presidente obtuvo más de 1.400 millones de dólares vinculados a proyectos digitales, principalmente a través de su empresa familiar World Liberty Financial y de la venta de activos y licencias asociadas a criptomonedas y «memecoins».

El informe, de 927 páginas, también refleja ingresos por licencias de marca, inversiones bursátiles y negocios inmobiliarios, en un portafolio que supera los 2.000 millones de dólares en ingresos totales.

GANANCIAS

Las ganancias reflejadas en su última declaración financiera superan las de 2024, año en el que Trump declaró ingresos superiores a los US$600 millones.

No obstante, la Casa Blanca —que ha insistido reiteradamente en que Trump transfirió sus negocios a un fideicomiso administrado por sus hijos— volvió a negar la existencia de cualquier conflicto de intereses.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el presidente logró con orgullo convertir a Estados Unidos en «la capital mundial de las criptomonedas».

«Ni el presidente ni su familia han incurrido —ni incurrirán jamás— en conflictos de intereses», declaró en un comunicado.

«Todas las acciones del presidente Trump y de su administración se llevan a cabo en beneficio del pueblo estadounidense. Quienes, bajo la etiqueta de ‘periodistas’, sostienen lo contrario, no hacen más que reciclar la misma narrativa falsa. Y gastada, que los demócratas y los medios tradicionales llevan una década promoviendo», se agregó en el texto.

Asimismo, la declaración de este martes revela que sus ganancias en criptomonedas superan con creces los ingresos de su negocio inmobiliario. El que lo lanzó a la fama inicialmente.

Trump ganó alrededor de US$77 millones con su club Mar-a-Lago y US$122 millones con su club de golf en Doral, en Florida.

También obtuvo más de US$30 millones en cada uno de sus clubes de golf situados en Bedminster (Nueva Jersey), Jupiter (Florida) y Turnberry (Escocia).

Asimismo, Trump ganó millones mediante otras iniciativas empresariales, según la declaración financiera.

La primera dama, Melania Trump, también detalló sus ingresos correspondientes a 2025 en la declaración. Obtuvo US$10,7 millones con un «acuerdo de licencia» relacionado con un documental sobre ella estrenado el año pasado.

También figuran otros US$6 millones de ingresos procedentes de la venta de NFT (tokens no fungibles), que son imágenes digitales comercializadas en línea.

SUPERÓ AMPLIAMENTE A BIDEN

La declaración financiera anual de Trump, que supera las 900 páginas, es significativamente más extensa que las de sus antecesores.

Como referencia, el informe presentado por Joe Biden durante su último año completo en la Presidencia tenía apenas 11 páginas.

Con información de EFE