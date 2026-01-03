Trump publica fotos de ‘Situation Room’ improvisada en Mar-a-Lago durante captura a Maduro

(EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este sábado imágenes suyas y de su equipo en una suerte de Sala de Situaciones o ‘Situation Room’ improvisada en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), durante la operación relámpago en la que fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump dio a conocer estas nuevas fotos en su red Truth Social. Esto tras publicar una instantánea de Maduro esposado y con los ojos y oídos cubiertos a bordo de un buque militar estadounidense. El mismo que trasladará al venezolano y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser enjuiciados por cargos de narcoterrorismo.

Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/KOtW0C0V1O — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

LAS IMÁGENES DE TRUMP

El grupo de 17 imágenes, a color y en blanco y negro, muestran al mandatario estadounidense, a los secretarios de Estado, Marco Rubio, de Guerra, Pete Hegseth, y al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en una habitación con paredes y ventanas cubiertas con cortinas negras para mayor privacidad.

En varias de las fotos se puede ver cómo los altos funcionarios, con semblante serio, monitorean la operación. Y en una de ellas se aprecia una pantalla con la red social X de fondo.

Trump contó a Fox News que siguió la acción como si estuviera viendo un «programa de televisión». Además, afirmó que “fue algo increíble».

Es usual que este tipo de operaciones secretas se sigan desde la famosa ‘Situation Room’ de la Casa Blanca, a la que tienen acceso solo los funcionarios con el mayor nivel de autorización. Pero en esta ocasión el operativo fue monitoreado desde Mar-a-Lago debido a que Trump pasó en Florida los festivos de Fin de Año.

New media post from Donald J. Trump (TS: 03 Jan 13:01 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/WqF7w1Fmw9 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 3, 2026

Bautizada como Absolute Resolve (Resolución Absoluta), esta fue una misión encubierta ejecutada entre viernes por la noche y la madrugada del sábado por parte de varias agencias. Incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y determinar el momento óptimo para actuar tras meses de preparación.

New media post from Donald J. Trump (TS: 03 Jan 13:02 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/Z7VYA2BfD8 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 3, 2026

Al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región. Incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.

EFE