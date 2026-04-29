Trump presiona a Irán con «acuerdo no nuclear», usó ‘incendiaria’ imagen creada por IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo mensaje contra Irán a través de Truth Social, donde afirmó que Teherán «no logra ponerse de acuerdo» ni «sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear», en medio del estancamiento de las conversaciones diplomáticas.

Además, Trump, por medio del mensaje difundido a las 4:05 de la madrugada —hora de Washington D.C.— instó al país persa a «espabilar pronto», reforzando la presión pública sobre las negociaciones.

«¡Más les vale espabilar pronto!», escribió el mandatario, en una publicación que estuvo acompañada por una imagen generada por inteligencia artificial (IA), en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras se observan explosiones a su espalda, junto a la frase «¡No más Sr. amable!».

Según declaraciones del propio Trump, Irán le habría comunicado que atraviesa un «estado de colapso» interno y busca que Estados Unidos reabra el estrecho de Ormuz «lo antes posible», una vía marítima clave para el comercio energético global.

Sin embargo, el mandatario expresó insatisfacción con las propuestas iraníes, que incluyen la reapertura del estrecho y el levantamiento de restricciones navales, pero no abordan directamente el programa nuclear.

'NO MORE MR. NICE GUY!': Trump Warns Iran to 'Get Their Act Together' As Standoff Escalateshttps://t.co/yWPbV2PQja — Sean Hannity 🇺🇸 (@seanhannity) April 29, 2026

NEGOCIACIONES

Fuentes citadas por medios internacionales señalaron que, en una reunión reciente con su equipo de Seguridad Nacional, Trump manifestó reservas sobre el plan iraní, al considerar que no cumple con los objetivos estadounidenses en materia de contención nuclear.

La sensibilidad del tema aumenta debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde históricamente ha transitado cerca del 20 % del petróleo mundial en tiempos de estabilidad.

En tanto, las conversaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas, luego de que no se concretara una segunda ronda de negociaciones prevista para el fin de semana, pese a gestiones diplomáticas previas, incluida la visita del canciller iraní a Pakistán.