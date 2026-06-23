¿Trump podrá retomar las deportaciones rápidas en todo el país?: Esto sentenció un Tribunal federal de apelaciones

Un Tribunal de Apelaciones autorizó este martes, 23 de junio, al Gobierno de Donald Trump reanudar el proceso de deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos.

En una votación de dos a uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvieron que no se violaron los derechos de los migrantes al extender este proceso al resto del país.

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En principio, las deportaciones rápidas estaban reservadas para las personas detenidas al cruzar las fronteras. Pero, tras el fallo, los migrantes arrestados en otras regiones podrán ser expulsados. Esto, sin posibilidad de presentar sus casos ante un juez.

Apenas asumió su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aplicar el procedimiento a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de dos años residiendo en el país. Y así no permitirles una audiencia frente a un juez de inmigración.

¿QUÉ EXPLICÓ EL JUEZ?

El juez Justin Walker, fue quien redactó la opinión mayoritaria, a la que se unió la jueza Neomi Rao, también designada por el mandatario estadounidense.

«La cuestión no es si algunos funcionarios no implementan correctamente una directriz; es si la propia ‘directriz de política escrita’ es ilegal», escribió Walker en la opinión mayoritaria.

El fallo, que supone una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca, respondió a una demanda encabezada por la organización Make the Road New York. La misma argumentó, que la orden de Trump, era inconstitucional porque violaba los derechos al debido proceso.

En ese sentido, Walker opinó que la directriz del presidente Trump no priva a los extranjeros «de una oportunidad significativa de ser escuchados».

Por su parte, el juez Robert L. Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama, sostuvo en su voto disidente que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no lograron desmentir que, al aplicar esa política, deportaron a varias personas que llevaban más de dos años residiendo en Estados Unidos.

Con información de EFE