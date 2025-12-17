Trump podrá mantener a la Guardia Nacional en Washington por decisión unánime de la Corte de Apelaciones

Una corte federal de apelaciones en Washington decidió este miércoles, 17 de diciembre, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podrá mantener desplegada a la Guardia Nacional en la capital estadounidense, al menos de manera temporal, mientras se revisa la legalidad de la medida.

El fallo, emitido de forma unánime por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, suspende la orden previa de la jueza federal Jia Cobb, quien había exigido el retiro de los más de 2.200 efectivos desplegados en la ciudad.

Los magistrados argumentaron que, debido al estatus especial de Washington D.C. como distrito federal, el presidente posee facultades excepcionales para movilizar tropas en la capital.

La decisión representa una victoria parcial para la administración Trump, que había apelado el dictamen inicial alegando que el despliegue responde a necesidades de seguridad y orden público.

Según el tribunal, existen “altas probabilidades” de que el gobierno prevalezca en su apelación, lo que justifica mantener a los soldados en las calles mientras se resuelve el caso.

El fallo también destacó que retirar de inmediato a la Guardia Nacional podría generar “disrupciones significativas” en la vida de los residentes.

OTRAS CIUDADES

La resolución del tribunal de apelaciones llega pocas semanas después del ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional que patrullaban a escasos 500 metros de la Casa Blanca, hecho que dejó a uno de ellos fallecido y al otro con heridas de gravedad.

El fallo que respalda a Trump se produce, además, en paralelo con litigios abiertos en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland, donde distintas cortes han puesto en duda la validez de las órdenes presidenciales para desplegar tropas en contra de la voluntad de las autoridades locales.

En este contexto, la Corte Suprema analiza también la constitucionalidad del envío de efectivos de la Guardia Nacional a Chicago.