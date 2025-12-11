Bloquean despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles: ¿Cuáles son las implicaciones?

El juez de distrito Charles Breyer, con sede en San Francisco, emitió una orden judicial preliminar que obliga al gobierno federal a retirar a los más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles (EEUU).

Según el fallo, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, actuó sin la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, lo que constituye una extralimitación de sus facultades.

El magistrado subrayó, que el uso de tropas estatales para operaciones de inmigración, no puede imponerse unilateralmente desde Washington.

La medida se produjo tras meses de tensión entre la Casa Blanca y las autoridades californianas, quienes denunciaron que el despliegue buscaba intensificar las detenciones de migrantes en la ciudad.

El gobierno federal había argumentado que las protestas contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) equivalían a una “rebelión” que justificaba la intervención militar.

Sin embargo, el juez Breyer rechazó esa interpretación, señalando que las manifestaciones no alcanzaban el nivel de amenaza que permitiría al presidente tomar control de las fuerzas estatales.

¿QUÉ IMPLICA EL FALLO?

El fallo implica, en concreto, el regreso del control de las tropas al gobernador de California.

En consecuencia, la reciente disposición limita la capacidad del gobierno federal para intervenir con la Guardia Nacional en este tipo de escenarios. En su resolución, el juez Breyer enfatizó: “Los fundadores diseñaron nuestro gobierno para que fuera un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, los acusados dejan claro que el único cheque que quieren es uno en blanco”.

¿CÓMO REACCIONÓ LA CASA BLANCA?

Tras conocerse la sentencia, la reacción del Gobierno federal fue inmediata. En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, salió en defensa de la medida presidencial.

Subrayó que Trump “ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a agentes y recursos federales tras los violentos disturbios”. Según el criterio del presidente, los líderes locales no habrían logrado contener las protestas.

Asimismo, la funcionaria adelantó que el Departamento de Justicia interpondrá un recurso contra la sentencia.

Será posible, porque el fallo otorga a la administración Trump un plazo hasta el póximo lunes, 15 de diciembre, para formalizar la apelación. Esto, previo a la entrada en vigor del retiro de las tropas federales y la restitución del mando al estado.