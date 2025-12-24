Trump planea detener a 80.000 migrantes en almacenes industriales, según The Washington Post

El Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evalúa un plan para detener hasta 80.000 migrantes en una red de almacenes industriales reconvertidos en centros de detención.

La información se reveló por medio de un borrador interno obtenido por The Washington Post.

La propuesta, que está en fase preliminar, transformaría grandes bodegas en instalaciones capaces de albergar entre 5.000 y 10.000 personas cada una, en lo que sería una de las expansiones más agresivas del sistema de detención migratoria en la historia reciente del país.

De acuerdo con el documento citado por el medio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea utilizar estos almacenes como puntos intermedios entre los centros de procesamiento y las deportaciones finales.

Los migrantes serían retenidos inicialmente en instalaciones más pequeñas y luego trasladados a estos complejos masivos, donde permanecerían hasta que se ejecuten sus órdenes de expulsión.

El objetivo declarado es acelerar las deportaciones y reducir los tiempos de traslado entre estados.

¿DÓNDE ESTARÁN ESTOS CENTROS?

Estas instalaciones se ubicarán en los estados de Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri.

La mayoría de estos almacenes se encuentran en áreas lideradas por el Partido Republicano, destaca el periódico, aunque está previsto que dos de ellos se ubiquen en Stafford (Virginia) y Kansas City (Misuri), ciudades dirigidas por demócratas.

El resto de ciudades que albergarán estos grandes centros de detención son Hutchins y Baytown (Texas); Hammond (Luisiana); Glendale (Arizona) y Social Circle (Georgia).

Mientras, otras regiones serán la sede de nuevos centros de procesamiento que contarán con entre 500 y 1.500 camas, como Chester (Nueva York), Salt Lake City o Los Fresnos (Texas).

Asimismo, el Post señaló que ICE pretende compartir este borrador con empresas privadas de detención esta misma semana.

Los nuevos centros de detención «minimizarán los costos, acortarán los tiempos de procesamiento, limitarán la duración de las estadías, acelerarán el proceso de deportación y promoverán la seguridad, la dignidad y el respeto» de los detenidos, se señaló según el borrador revisado por el medio.