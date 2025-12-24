Gobierno de Trump elimina el sistema de lotería para las visas H-1B: ¿qué implica?

El Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reforma profunda al sistema de asignación de visas de trabajo H‑1B, poniendo fin al histórico mecanismo de lotería y reemplazándolo por un modelo que prioriza a trabajadores extranjeros con mayores niveles salariales y calificaciones profesionales.

La medida, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), marca uno de los cambios más significativos en décadas dentro de un programa clave para sectores como la tecnología, ingeniería e investigación científica.

Según el anuncio oficial, el DHS abandonará el proceso de selección aleatoria que regía desde hace años y que, de acuerdo con la administración, había sido “explotado y abusado” por empleadores que buscaban contratar mano de obra extranjera a salarios más bajos.

En su lugar, el nuevo sistema clasificará las solicitudes según el nivel salarial ofrecido, dando prioridad a quienes reciban compensaciones más altas, bajo el argumento de que esto favorecerá la llegada de talento altamente calificado y reducirá prácticas consideradas desleales en el mercado laboral estadounidense.

«El proceso existente de selección aleatoria de registros H-1B fue objeto de explotación y abuso por parte de empleadores en Estados Unidos que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a los trabajadores estadounidenses», subrayó el portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), Matthew Tragesser.

NUEVA TARIFA POR VISAS H-1B

La reforma se produce en un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias impulsadas por Trump, quien ha insistido en que el programa H‑1B debe servir para atraer a los “mejores y más brillantes”, y no para desplazar a trabajadores estadounidenses.

Además, una jueza federal autorizó recientemente al gobierno a aplicar una tarifa de 100.000 dólares para ciertos trámites vinculados a este visado, una decisión que refuerza la estrategia de restringir el acceso a quienes no cumplan con altos estándares económicos y profesionales.

Vale recordar, que la visa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar temporalmente a extranjeros con habilidades especializadas, por un periodo inicial de tres años, prorrogable hasta seis.

El número de nuevas visas emitidas anualmente está limitado a 65.000, así como otras 20.000 para personas con un título de maestría o superior.

REACCIONES

Lo cierto, es que el cambio ha generado reacciones encontradas. Sectores conservadores y algunos grupos empresariales celebran la medida como un paso hacia la protección del empleo local y la mejora de la competitividad.

Sin embargo, organizaciones de derechos de los migrantes y compañías tecnológicas advierten que la eliminación de la lotería podría limitar la diversidad del talento extranjero y dificultar la llegada de profesionales jóvenes o provenientes de países con menor capacidad económica.

Para estos críticos, el nuevo sistema corre el riesgo de convertir la visa H‑1B en un privilegio exclusivo para quienes puedan costear salarios elevados o tarifas más altas.