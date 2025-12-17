Trump ordenó un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes, 16 de diciembre, un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá. Y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto. Hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, publicó Trump en las redes sociales.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, agregó el mandatario estadounidense.

Y continuó: “Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

Asimismo, Trump remató en su mensaje: «Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo. Todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos. Inmediatamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!»

Vale recordar, que desde septiembre, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe contra el narcotráfico. Se trata de un operativo en el que se han destruido más de 20 embarcaciones. Además, se reportan cerca de 80 fallecidos, acusados de transportar drogas.

En respuesta, Nicolás Maduro ha rechazado estas acciones, calificándolas como una “maniobra de cambio de régimen”.

En tanto, este mismo martes, el secretario de , Pete Hegseth, y secretario de Estado, Marco Rubio, defendieron ante el Congreso de Estados Unidos las operaciones «exitosas» en el mar Caribe contra el narcotráfico. Además, afirmaron que estas continuarán.

Según las declaraciones de los funcionarios, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para frenar el tráfico de drogas hacia Norteamérica y proteger la seguridad nacional.

BUQUE PETROLERO CONFISCADO

La semana pasada, el presidente Trump informó que Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, intensificando la tensión con Caracas.

De acuerdo con The New York Times, la embarcación —identificada como Skipper y registrada bajo una falsa bandera de Guyana— fue incautada por orden de un juez estadounidense. Esto, debido a antecedentes de contrabando de crudo iraní, sancionado por Washington. En esta ocasión, transportaba petróleo venezolano.