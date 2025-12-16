EEUU

El sorpresivo anuncio de Trump sobre un mensaje a la nación que será televisado, esto se sabe

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este miércoles, 17 de diciembre, por la noche un discurso a la nación desde la Casa Blanca para hacer balance de su casi primer año de gestión. 
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo

Contents

«Mis compatriotas: daré un discurso a la nación mañana por la noche, en vivo desde la Casa Blanca, a las 9:00 de la noche. Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!», anunció este martes en su cuenta de Truth Social. 

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó a la prensa que Trump centrará su intervención en subrayar los logros alcanzados desde su regreso al poder en enero pasado. 

«Hablará extensamente sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y lo que planea hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense durante los próximos tres años», afirmó. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la recuperación del sargento Andrew Wolfe, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, quien resultó gravemente herido en el tiroteo ocurrido en Washington durante la víspera del Día de Acción de Gracias.  
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo

¿QUÉ SE ESPERA QUE DIGA TRUMP?  

De acuerdo con la agencia EFE, se espera que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el costo de la vida. Esto, ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos. 

El aumento de los precios se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de cara a las elecciones legislativas de medio mandato del próximo año. En concreto, por una inflación persistente, situada en el 3 %, que la Reserva Federal vincula directamente a los aranceles decretados por Trump. 

Este factor fue uno de los elementos clave, detrás de la contundente derrota electoral sufrida por los republicanos el pasado 5 de noviembre, en algunos estados. 

En tanto, Trump celebró la semana pasada un mitin en Pensilvania para defender su gestión económica. Además, tiene previsto otro acto similar este viernes en Carolina del Norte. 

POLÍTICA EXTERIOR  

También podría referirse a sus esfuerzos por detener la guerra entre Rusia y Ucrania, llevar la paz a Medio Oriente o su lucha contra el narcotráfico internacional en el Caribe. También sobre la presión que ejerce por la salida de Nicolás Maduro de Venezuela, ya que en días reciente afirmó que el venezolano abandonará el poder, pero sin especificar cómo.    

En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que estuvo el martes en Pensilvania, pidió a los estadounidenses que tengan paciencia. Atribuyó la responsabilidad de la «carestía» al demócrata Joe Biden, antecesor de Trump. 

Los electores «saben que Roma no se hizo en un día. Saben que lo que Joe Biden rompió no se arreglará en una semana», declaró.  

«Debemos perseverar. Debemos seguir trabajando para traer buenos empleos y dinero a Estados Unidos», añadió Vance. 

