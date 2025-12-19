EEUU

Trump ordenó suspensión de «lotería de green cards» de manera inmediata, este es el motivo

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes, 19 de diciembre, la suspensión inmediata del programa de visas de diversidad, conocido como la “lotería de las green cards”, luego de confirmarse que Claudio Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años y autor de los tiroteos en la Universidad de Brown y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), había ingresado al país gracias a este mecanismo.  

La medida fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) pausará el programa “hasta nuevo aviso”.  

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE DARÁ «BONO ESPECIAL« A MILITARES DE EEUU LOGRADO CON ARANCELES, PERO LOS MEDIOS LO CONTRADICEN

“Este individuo atroz nunca debería haber sido admitido en nuestro país”, afirmó la funcionaria, refiriéndose a Neves Valente, quien fue hallado muerto este jueves por la noche en un almacén de Nueva Hampshire tras el ataque. 

Valente era buscado por el asesinato de dos estudiantes y nueve heridos en Brown y por la muerte de un profesor en el MIT. 

“Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, escribió Noem en la red social X. 

LOTERÍA DE VISAS  

La lotería de visas de diversidad, vigente desde hace más de tres décadas, otorgaba cada año hasta 55.000 residencias permanentes a solicitantes de países con baja tasa migratoria hacia EEUU. 

En la edición 2025, cerca de 20 millones de personas participaron y más de 131.000 fueron seleccionadas, incluidos familiares.  

El proceso de admisión exige entrevistas y rigurosas verificaciones. En el reciente sorteo, solo 38 portugueses obtuvieron una plaza. 

Sin embargo, según el gobierno, este sistema carecía de filtros de seguridad adecuados y representaba un “riesgo innecesario” para la población.  

Trump defendió la decisión afirmando que su administración priorizará un modelo de inmigración basado en méritos y antecedentes comprobados.  

«En 2017, el presidente Trump luchó para poner fin a este programa. Luego del devastador ataque con un camión en la ciudad de Nueva York por parte de un terrorista de ISIS. Ingresó bajo el programa DV1 y asesinó a ocho personas», recordó Noem a través de la misma red social.  

ESTATUS DEL ATACANTE  

Según documentos policiales, Valente estudió en Brown en el 2000 con una visa de estudiante.  

En 2017, recibió una visa de inmigrante por diversidad y obtuvo poco después la residencia permanente. No se conoce el estatus migratorio que mantuvo en Estados Unidos entre que dejó la universidad y el ingreso por sorteo. 

