Trump dice que dará “bono especial” a militares de EEUU logrado con aranceles, pero los medios lo contradicen

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un discurso televisado a la nación que otorgará a 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU un «bono especial» por valor de 1.776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país.

«Después de reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante mi primer mandato, y con las incorporaciones que estamos realizando en este momento, contamos con el ejército más poderoso del mundo», aseguró Trump en su alocución de este miércoles.

«Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas», dijo Trump. El presidente aseguró que el país registra ahora un número récord de alistamientos, frente a lo que calificó como «una de las peores cifras de reclutamiento en la historia de nuestro Ejército» durante el último año de Gobierno de su predecesor, Joe Biden.

En concreto, Trump precisó que la distribución de cheques por USD 1.776, denominados “warrior dividend”, serán destinados a soldados en servicio activo y reservistas antes de Navidad. Además, afirmó que los fondos fueron financiados con los ingresos provenientes de los aranceles.

Como se sabe, los aranceles de Trump se refieren a una serie de impuestos a las importaciones. Específicamente, aquellos que la administración impuso a bienes que entran a Estados Unidos desde otros países.

NO SERÍAN DE LOS ARANCELES

No obstante, tanto fuentes de ambos partidos como reportes de prensa coinciden en que los recursos no provienen de los aranceles.

Se trata, en realidad, de parte de los USD 2.9 mil millones autorizados por el Congreso en la denominada “Ley grande, única y hermosa”. Fondos destinados, originalmente, al subsidio de vivienda militar (Basic Allowance for Housing, BAH).

Dichos fondos fueron reasignados como un pago único para mitigar el impacto del elevado costo habitacional, de acuerdo con lo informado por Defense One.

La afirmación de Trump de que esos cheques se financian con dinero de los aranceles es «engañosa». Esto, porque el presidente no puede disponer unilateralmente de esos ingresos sin autorización del Congreso, se señaló en una nota de The Washington Post.

De acuerdo con una fuente gubernamental, quien habló bajo condición de anonimato para el mencionado medio de comunicación, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, ordenó al Pentágono asignar la mayor parte de esos recursos en un desembolso único, concebido como una bonificación extraordinaria.

Según el periódico, la administración Trump «tiene un historial de transferir dinero del pentágono de manera abrupta y voluptuosa». En concreto, «para aumentar la compensación de los militares».

NO ES LA PRIMERA VEZ

La semana pasada, destacó el medio, se resaltó la información aportada por medio de un informe promovido por la senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, y el congresista John Garamendi, de California. En el mismo, se advirtió que cerca de USD 2.000 millones fueron desviados de los presupuestos del Departamento de Defensa y del Departamento de Seguridad Nacional hacia operaciones de vigilancia fronteriza, según Defense One.

Asimismo, durante el cierre del gobierno se reasignaron recursos del Pentágono para garantizar el pago a los militares. Se trataría de una decisión adoptada sin la autorización del Congreso.

Asesores de ambos partidos señalaron, que esta maniobra, podría constituir una medida ilegal.