La cirugía de párpados que dejó cicatrices permanentes a una joven: una mujer se hizo pasar por médico

Una mujer de Massachusetts (EEUU) enfrenta un complejo proceso penal, tras ser acusada de hacerse pasar por médico y realizar al menos una cirugía plástica sin contar con licencia profesional.

De acuerdo con la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk, Dingrui Wang, de 34 años, llevó a cabo una blefaroplastia de doble párpado a una joven de 22 años en enero de 2020, en Allston.

El procedimiento, realizado en condiciones no autorizadas, habría dejado a la víctima con cicatrices permanentes.

Según la investigación, Wang no solo se presentó falsamente como médico, sino que también inyectó anestesia local y rellenos dérmicos no aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés) directamente en los párpados de la paciente.

La intervención, aparentemente realizada sin supervisión ni acreditación profesional, provocó un daño significativo. Las autoridades sostienen que, tras completar el primer párpado, la víctima intentó abandonar el lugar debido al dolor extremo, pero Wang la habría forzado a permanecer en la mesa hasta terminar el procedimiento.

OTRAS ACUSACIONES

El caso se agrava con otras acusaciones relacionadas con fraude. En concreto, la oficina del fiscal Kevin R. Hayden señala que Wang afirmó tener licencias de esteticista, masajista y peluquería en una solicitud de préstamo al American Lending Center, pese a que dichas licencias estaban suspendidas.

Aun así, obtuvo un financiamiento de 37.379 dólares basado en esa supuesta información falsa.

¿CUÁLES SON LOS CARGOS QUE ENFRENTA?

Un gran jurado de Suffolk la acusó formalmente el 29 de enero. Entre los cargos que enfrenta se incluyen agresión con un arma peligrosa, agresión que causó lesiones graves, secuestro, hurto de más de $1.200 mediante falsas pretensiones, práctica médica no autorizada y uso indebido del título de médico.

También se le imputa haber recibido pago por un procedimiento quirúrgico, sustentado en esa «falsa representación profesional».

Lo que se precisó, es que su comparecencia está prevista para este jueves, 5 de febrero.

En tanto, el fiscal Hayden subrayó la gravedad del caso. También recordó que las licencias médicas existen para garantizar que los pacientes reciban atención segura y profesional.

“Cuando se hacen declaraciones falsas, las consecuencias pueden ser devastadoras”, apuntó.