Trump ordenó a las Fuerzas Armadas de EEUU atacar carteles de droga latinoamericanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado en secreto una orden que autoriza a las Fuerzas Armadas del país a realizar operaciones militares contra cárteles de droga latinoamericanos.

Según reveló el diario The New York Times, esta orden busca establecer una base oficial para que el Pentágono actúe directamente en el mar y territorio extranjero contra organizaciones que la administración ha designado como terroristas, como el Tren de Aragua, la MS-13 y el Cártel de los Soles.

Históricamente, el combate al narcotráfico ha estado en manos de agencias como la DEA y el FBI. Sin embargo, Trump decidió involucrar al ejército en esta lucha. Esto, argumentando que los cárteles representan una amenaza directa a la seguridad nacional, especialmente por su papel en el tráfico de fentanilo.

El fentanilol es una de las drogas que ha causado miles de muertes en EEUU en los últimos años. Por tanto, el presidente consideró que los cárteles ya no son simples grupos criminales, sino entidades terroristas que justifican una respuesta militar.

“La principal prioridad del presidente Trump es proteger a EEUU. Por eso tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, tras ser consultada por el mismo diario sobre la autorización de uso de fuerza militar contra los cárteles.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido de las primeras en reaccionar en el plano internacional. Como lo dijo anteriormente, rechazó la posibilidad de operaciones militares conjuntas y afirmó que ningún soldado extranjero puede actuar en territorio mexicano sin autorización.

“Estados Unidos no va a venir a México con militares, no va a haber invasión, esto está totalmente descartado”, sostuvo la mandataria mexicana.