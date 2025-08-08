Tres venezolanos fueron detenidos en EEUU por esta insólita razón: Uno de ellos sería miembro del Tren de Aragua

La Patrulla Fronteriza de EEUU arrestó a un ciudadano venezolano, de 30 años, en el área metropolitana de Detroit, quien presuntamente pertenece al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el operativo se llevó a cabo este miércoles, 6 de agosto, durante una parada de tráfico en Shelby Township, donde se detectó un vehículo con matrícula falsa ocupado por tres venezolanos.

Tras verificar sus antecedentes, los agentes confirmaron que los tres se encontraban ilegalmente en el país y uno de ellos tenía vínculos con esta organización considerada terrorista extranjera.

El detenido acumulaba múltiples cargos desde 2023, incluyendo violaciones de armas, robo violento y delitos migratorios.

Además, contaba con una orden de arresto vigente en Denver, en Colorado, por incomparecencia en un proceso judicial.

Las autoridades destacaron, que su historial delictivo lo convertía en una amenaza para la seguridad pública, y por tanto, su captura la catalogaron como un logro importante en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Como lo ha denunciado EEUU y otras naciones de la región, el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones a varios países de América Latina y ahora preocupa a las autoridades estadounidenses por su creciente presencia en territorio norteamericano.

Es por ello, que el agente jefe de la Patrulla del Sector de Detroit, John R. Morris, subrayó la importancia de la colaboración entre agencias locales y federales para lograr este tipo de detenciones.

Señaló, que la intervención conjunta entre la policía de Shelby y los agentes de la Estación Marysville, permitió identificar rápidamente a los sospechosos y proceder con su arresto.

“El arresto de este pandillero del Tren de Aragua, quien tiene antecedentes por posesión de armas de fuego y otros cargos criminales, y era buscado con una orden de arresto vigente en Denver, Colorado, por incomparecencia, expulsa a otro peligroso delincuente indocumentado de nuestro país y mejora la seguridad pública”, declaró.