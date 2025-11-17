Trump no descarta “ninguna opción” en Venezuela en medio de tensiones por la Operación Lanza del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, 17 de noviembre, que no descarta ninguna opción con el caso de Venezuela, incluyendo una posible intervención militar.

Durante una conferencia en el Despacho Oval, de la Casa Blanca, Trump aseguró que su administración “tiene que encargarse de Venezuela” y, manifestó, que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, aunque lo calificó como alguien que “no ha sido bueno con Estados Unidos”.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, enfatizó Trump.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión bilateral, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, bajo la operación denominada “Lanza del Sur”.

Washington ha intensificado sus acusaciones contra Maduro, señalándolo por facilitar el narcotráfico, el crimen transnacional y el envío de migrantes ilegales, incluyendo miembros de bandas como el Tren de Aragua. Además, también está acusado de liderar el llamado Cártel de los Soles.

Cuando fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a hablar con Maduro, Trump insistió que: “En algún momento, hablaré con él”. Sin embargo, dejó claro que no excluye una acción militar.

PRESIDENT TRUMP says he's not ruling out troops on the ground in Venezuela: "I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela." pic.twitter.com/aQuzFNUMUf — Fox News (@FoxNews) November 17, 2025

TREN DE ARAGUA

Durante el encuentro, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presente en la sala, también intervino para respaldar la gravedad de la amenaza que representa el Tren de Aragua.

«El Tren de Aragua es la peor. Absolutamente», afirmó Noem. “Son peores que la MS-13. Son asesinos. Masacran gente. Los despedazan y los entierran en las comunidades donde crecieron. Son personas horribles”, añadió.

“Los enviaron como si fuéramos un basurero humano”, insistió el mismo Trump.

“No simpatizo con quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo de Venezuela. Pero lo que le han hecho a este país… lo que Biden y los demócratas le han hecho a este país nunca, nunca podrá olvidarse”, continuó el mandatario republicano.