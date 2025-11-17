¿Hablará con Maduro? La impactante revelación de Trump en medio de tensiones con Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló este domingo que, posiblemente, sostenga «algunas conversaciones» con Nicolás Maduro, aunque optó por no filtrar qué temas podrían abordar.

«Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar», señaló el mandatario desde el aeropuerto de Palm Beach en Florida.

Trump no dio más detalles sobre ello. Sin embargo, este mensaje se da casi en simultáneo a la información de que van a designar al Cartel de los Soles, el cual vinculan con Maduro, como «organización terrorista internacional».

Rubio señaló que esta supuesta organización ha corrompido «las instituciones gubernamentales» en Venezuela.

«El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela», agregó.

La designación del llamado ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista podría implicar que Estados Unidos aplique el uso de la fuerza, tal como lo ha hecho con los presuntos cárteles de droga que ha bombardeado en el Caribe. Sin embargo, se desconoce cómo podría proceder en esto, pues su existencia todavía se tiene como «falsa», aunque ciertos países lo han designado como «terroristas».

LLEGADA DEL FORD

El anuncio de Rubio y las palabras de Trump coinciden con el arribo del poderoso portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, informado este domingo por el Comando Sur. Este se sumará al despliegue militar que las tropas norteamericanas tienen en la región, desde inicios del mes de septiembre

«Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región», declaró el Almirante Alvin Holsey tras la llegada del buque al Caribe.

«El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense», agregó el actual jefe del Comando Sur.

Con más de 4000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, el Gerald R. Ford proporciona una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar. Este portaaviones, el primero de su clase, puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas, según lo reseñado por la web del Comando Sur.