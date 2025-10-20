Trump, Messi, Milei y María Corina participarán en el American Business Forum el próximo noviembre

La ciudad de Miami, en Florida (EEUU) se convertirá en el epicentro del liderazgo global con la llegada del America Business Forum 2025, una cumbre que reunirá a más de 40.000 asistentes y millones de espectadores virtuales, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo el lema “The World Meets in America”, el evento congregará a personalidades influyentes de la política, el deporte, las finanzas y la cultura.

Entre los oradores confirmados destacan el propio Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, y la líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El foro se celebrará en el Kaseya Center, sede de los Miami Heat, frente a la icónica Freedom Tower y junto al terreno donde se construirá la futura biblioteca presidencial de Trump.

La conducción estará a cargo del periodista Bret Baier, de Fox News. Se contará, además, con la participación de ejecutivos de alto perfil como Eric Schmidt, ex CEO de Google, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Esta edición marca la primera vez que el America Business Forum se realiza en Estados Unidos, luego de su origen en Uruguay.

MESSI Y OTRAS FIGURAS DEL ENTRETENIMIENTO

Uno de los momentos más esperados será la intervención de Lionel Messi. El futbolista compartirá escenario con Trump y otras figuras como el tenista Rafael Nadal y el actor Will Smith.

Para muchos analistas, la presencia de Messi, ícono del deporte y actual figura del Inter Miami, simboliza el cruce entre liderazgo, inspiración y cultura popular.

¿CUÁNDO SE CELEBRARÁ?

El America Business Forum se celebrará los días 5 y 6 de noviembre y tendrá –como se apuntó– a relevantes políticos, financistas y figuras del deporte en un evento que espera más de 40.000 asistentes.

¿QUIÉN LIDERA ESTA CUMBRE?

La cumbre estará encabezada por el uruguayo Ignacio González, de 34 años. Se trata de un presentador de televisión y productor, quien ha organizado el evento durante una década en Latinoamérica y actualmente lidera su expansión global desde Miami.

“El mundo reclama más que nunca un espacio de unidad”, dijo González, fundador y CEO del America Business Forum. “ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año”, agregó.

Asimismo, el alcalde de Miami, Francis Suarez, quien encabeza el consejo del evento, subrayó el papel cada vez más importante de la ciudad como centro de negocios e innovación

“Es emocionante recibir a los líderes que marcarán la agenda global de los próximos años en este escenario histórico”, afirmó Suarez.

Señaló que Miami ha sido sede de eventos de alto perfil como el Super Bowl y partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Y, también, del Gran Premio de Fórmula 1.