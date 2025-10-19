«Petro es un líder del narcotráfico»: Trump cortó subsidios a Colombia y envió contundente advertencia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de no hacer nada para combatir el narcotráfico, sino por el contrario de colaborar con estos grupos de producción y contrabando de sustancias estupefacientes.

«El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia», aseguró Trump en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

«Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo», añadió.

En este sentido, el mandatario estadounidense aseguró que llevará a cabo nuevas acciones con respecto a sus políticas en contra del narcotráfico en Colombia. «A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de realizarse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos».

Asimismo, Trump asomó la posibilidad de ordenar acciones extraordinarias en caso de que Colombia siga su actitud permisiva con respecto a los narcotraficantes.

«Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido. ¡Gracias por su atención a este asunto!», concluyó el jefe de Estado norteamericano.