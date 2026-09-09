Trump lo volvió a hacer: Esta vez lanzó parodia de ‘The Legend of Zelda’ y el video se hizo viral

Como parte de la campaña con referencias a películas, series y videojuegos que está haciendo la Casa Blanca desde hace días, en esta ocasión decidieron hacer una parodia de los clásicos The Legend of Zelda al que titularon The Legend of Trump.

El video comienza con la clásica pantalla de inicio con el nombre del juego, la música típica de los 2000 y el texto «PRESS START», como si de un videojuego real se tratara.

Al cabo de unos segundos comienza la parodia del juego en el que se puede ver a Trump como Link. Con un estilo de los clásicos de Nintendo 64, el personaje del mandatario comienza a caminar con dirección a la Casa Blanca.

En el clip se puede apreciar que tiene tres corazones de vida, así como una espada equipada. Además, se alcanza a ver un mini mapa y el dinero con el que cuenta, 47 rupias.

Al entrar, se puede ver otra animación de Trump sentado en su escritorio en el despacho oval mientras firma documentos.

En la parte de abajo se alcanza a leer el texto: «El presidente Trump está trabajando incansablemente para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande».

Esta publicación llega mientras Nintendo está preparando el remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ con motivo del 40 aniversario de la serie. Está previsto que el título salga el próximo 5 de noviembre.