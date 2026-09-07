«Ningún mal escapará a mi vista»: El video de Trump como Linterna Verde que está dando de qué hablar

La Casa Blanca compartió un video hecho con inteligencia artificial en el que se le ve usando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usando el Anillo de Poder de Linterna Verde.

«En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder… ¡La luz de Linterna Verde!», fue el texto que acompañó a la publicación.

El video, que se ha vuelto viral, muestra a Trump usando un anillo luminoso verde y utilizando su luz para levantar un muro y evitar que pasen los migrantes irregulares, así como para ayudar a la producción industrial estadounidense.

En una escena, se le ve de pie sobre una colina rocosa con vistas a un paisaje industrial etiquetado como «Industria manufacturera estadounidense».

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil’s might beware my power… Green Lantern’s light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

La publicación de la Casa Blanca coincidió con la emisión el domingo por la noche del episodio 4 de la serie de HBO ‘Linternas’.

Linterna Verde es un superhéroe del universo de DC Comics. En su historia, el Cuerpo de Linternas Verdes se representa como una organización policial y de mantenimiento de la paz intergaláctica.